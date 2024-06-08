تركيا تفرض رسوماً جمركية إضافية على السيارات الصينية

قالت وزارة التجارة التركية، السبت، إن تركيا ستفرض رسومًا جمركية إضافية تبلغ 40% على واردات السيارات من الصين، وفق ما نقلته وكالة "رويترز".

ويأتي هذا التوجه لوقف تدهور محتمل في ميزان المعاملات الجارية، وحماية الشركات المحلية لصناعة السيارات.

وتواجه الصين ضغوطًا تجارية متزايدة على مستوى العالم بسبب تنامي صادراتها من السيارات الكهربائية، وتقول دول كثيرة إن هذه الصادرات تتلقى دعمًا كبيرًا من بكين لدعم اقتصادها المتعثر.

ومن المقرر أن تعلن المفوضية الأوروبية، الأسبوع المقبل، ما إذا كانت ستفرض رسومًا جمركية إضافية بصورة مؤقتة.