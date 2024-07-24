تبلغ ثروة نائبة الرئيس الأمريكي كاملا هاريس، المحتمل أن تكون مرشحة الحزب الديمقراطي لانتخابات الرئاسة الأمريكية بدلا من الرئيس جو بايدن، الذي تنحى مؤخراً، 8 ملايين دولار، بحسب تقديرات لمجلة "فوربس".

ولن يؤثر ترشح هاريس على حسابها المصرفي، وفقًا لما ذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، التي أكدت أن راتبها سيصل إلى 400 ألف دولار عوضا عن 235 ألف دولار، إذا فازت برئاسة أمريكا.

أخبار ذات علاقة في أول تجمع انتخابي لها.. هاريس: ترامب يريد إعادة بلادنا إلى الوراء

وجمعت هاريس ثروة طائلة بفضل عقود من عملها في الحكومة، إلى جانب زوجها الثري، دوج إيمهوف، وتتكون بقية أصولها وزوجها في الغالب من النقد وصناديق المؤشرات والسندات والمعاشات التقاعدية.

وتأتي زيادة صافي ثروة هاريس، البالغة من العمر 59 عاماً، وزوجها، بالكامل تقريباً من قفزة في قيمة منزل لوس أنجلوس، بسحب الشبكة الأمريكية.

بدايات هاريس

وحققت هاريس في بديات عملها نحو 140 ألف دولار كمدعية عامة لمنطقة سان فرانسيسكو، وارتفع الرقم إلى أكثر من 200 ألف دولار في عام 2010، وهو ذات العام الذي أصبحت فيه هاريس المدعية العامة لولاية كاليفورنيا، الأمر الذي منحها فوائد تقاعد سخية.

وتقدر مجلة "فوربس"، أن تبلغ قيمة المعاشات التقاعدية التي اكتسبتها هاريس من عملها في المناصب المحلية، أقل بقليل من مليون دولار.

وفي عام 2016 فازت هاريس بعضوية مجلس الشيوخ الأمريكي، وحصلت على زيادة صغيرة في الأجر إلى 174 ألف دولار سنوياً، وعند أدائها القسم كان لديها ما بين 250 ألف دولار، إلى 500 ألف دولار في حساب توفير ومبلغ مماثل من الاستثمارات في حسابات التقاعد، بالإضافة إلى معاشاتها التقاعدية.

وفي العام ذاته اشترت هاريس مع زوجها شقة في العاصمة واشنطن مقابل 1.8 مليون دولار، قبل بيعها لاحقًا إلى جانب شقتها في سان فرانسيسكو، بمبالغ أكثر بقليل من سعر الشراء، كما جمعت هاريس أكثر من 500 ألف دولار من الكتب، التي نشرتها قبل توليها منصبها.

منزل لوس أنجلوس

وأعلنت هاريس في عام 2019 ترشحها للبيت الأبيض وكمرشحة قدرت مجلة فوربس صافي ثروتها بنحو 6 ملايين دولار، وهو رقم عززه زوجها الذي يجني أكثر من مليون دولار سنوياً من عمله محامياً.

وفي كانون الثاني/يناير من عام 2021 بعد فوز جو بايدن في انتخابات الرئاسة حصلت هاريس على زيادة أخرى في راتبها إلى 235 ألف دولار كنائبة للرئيس، ومن جانبه توقف إيمهوف عن عمله القانوني المربح وبدأ في تدريس القانون في جامعة جورج تاون.

وارتفعت ثروة الزوجين الإجمالية بفضل منزل لوس أنجلوس، الذي اشتراه إيمهوف عام 2012 ونقله إلى صندوق ائتماني يديره كلاهما بعد زواجهما، ومنذ عام 2021 قفزت قيمة المنزل بنحو مليون دولار إلى ما يقدر بنحو 4.4 مليون دولار.

وسوف تحصل على المزيد من المال قريباً إذ ستبدأ هاريس في تلقي ما يقدر بنحو 8200 دولار شهرياً من معاشاتها التقاعدية في كاليفورنيا في وقت لاحق من هذا العام، ومن المرجح أن تبدأ مدفوعات معاشها التقاعدي الفيدرالي في عام 2026.