النشاط التجاري في فرنسا يواجه أسوأ انكماش منذ 2020

قالت صحيفة "لوفيغارو" الفرنسية إن النشاط التجاري في البلاد شهد أسوأ انخفاض له في شهر واحد، منذ نحو ثلاث سنوات، موضحة أن قطاعي الخدمات وإنتاج السلع يتأثران بالتساوي.

وأشارت الصحيفة إلى أن "نشاط القطاع الخاص في فرنسا عانى انكماشًا حادًا في أيلول/ سبتمبر الماضي، سواء في التصنيع أو في الخدمات، وفقًا لمؤشر مديري المشتريات المركب الذي نشرته (ستاندرد آند بورز جلوبال)، وبنك هامبورغ التجاري، اليوم الأربعاء، حيث بلغ المؤشر الذي يقارن حجم النشاط مع حجم الشهر السابق، 44.1 الشهر الماضي، مقارنة بـ46 في الشهر الذي سبقه".

وقالت الصحيفة: "إن (ستاندرد آند بورز) لفت، في بيان صحفي، إلى أن هذا الانكماش يعد أقوى انكماش منذ تشرين الثاني/ نوفمبر 2020، لا سيما أن القيمة فوق 50 تعد مرادفة لتوسع النشاط، أمّا إذا كانت القيمة أقل، فتعد مرادفة للانكماش".

وذكر مؤشر (ستاندرد آند بورز)، وفق ما ذكرت الصحيفة، "أن ضعف الطلب أدى إلى التسارع في تراجع نشاط قطاعي التصنيع والخدمات"، مضيفا "أن الانخفاض في دفاتر الطلبات أدى أيضاً إلى انخفاض في حجم القضايا المعلقة في جميع أنحاء العالم".

ولفتت الصحيفة إلى "أن معدل التوظيف استمر في الزيادة، لكن هذه الزيادة كانت تعتمد بالكامل على قطاع الخدمات، حيث قام المصنعون، على العكس من ذلك، بإلغاء وظائفهم مرة أخرى خلال الشهر، بالإضافة إلى ذلك، انخفضت توقعات النشاط لمدة 12 شهرًا إلى أدنى مستوياتها منذ تشرين الأول/ أكتوبر 2020".

كما أشارت إلى أنه "مع زيادة الضغوط التضخمية في قطاع الخدمات، ارتفع أيضًا تضخم الأسعار المدفوعة والأسعار المفوترة، وتسارع في جميع أنحاء القطاع الخاص الفرنسي، في أيلول/ سبتمبر. وفي قطاع الخدمات، بلغ مؤشر HCBO PMI" 44.4 في أيلول/ سبتمبر، بعد 46 في آب/ أغسطس، متراجعًا للشهر الرابع على التوالي".

المصدر: صحيفة "لوفيغارو" الفرنسية