إسبانيا تقتحم سباق المفاعلات النووية الصغيرة

انضمت إسبانيا إلى سباق المفاعلات المعيارية الصغيرة "إس إم أر"، بحسب ما أفادت صحيفة "إي بي سي" المحلية، التي أشارت إلى أنها أكثر أمانًا من المفاعلات التقليدية، وأرخص ثمنًا.

وبحسب الصحيفة، تُصنّف هذه المفاعلات على أنها صغيرة لأن قدرتها القصوى تبلغ 300 ميغاوات لكل وحدة، أي أقل من ثلث قدرة المفاعلات التقليدية، حيث تُستخدم لتشغيل كاسحات الجليد، والغواصات، وحاملات الطائرات.

وأشارت إلى أنها جذابة اقتصاديًا كجزء من نظام الطاقة، حيث يمكن تقسيمها إلى وحدات، وبالتالي السماح للاستثمار الاقتصادي بالتوسع، كما أنها قابلة للنقل إلى المناطق النائية، وبناؤها بشكل أسرع.

وقالت إن القطاع النووي الإسباني لا يريد التخلُّف عن الركب، مُثبتًا ذلك ضمن إطار منصة تكنولوجيا الطاقة النووية الانشطارية "سيدن"، المنتدى الوحيد الذي يجمع الكيانات التي تمثل جميع مجالات السلسلة النووية من المؤسسات العامة والخاصة.

وأوضحت أن 21 جهة مع ممثلين عن جهات التدريب والبحث والإنتاج والتصنيع، شاركوا في جلسة لتشكيل مجموعة عمل ترأسها مستشار مجلس السلامة النووية "خافيير ديس".