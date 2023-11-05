تقرير: 13 مليون عاطل عن العمل في الاتحاد الأوروبي

كشف تقرير إحصائي، أن عدد العاطلين عن العمل في الاتحاد الأوروبي تجاوز 13 مليون شخص، حتى أيلول/ سبتمبر الماضي، حسب موقع "إنفوباي" الإخباري.

وأفاد التقرير الصادر عن "يوروستات"، أن معدل البطالة في منطقة اليورو بلغ 6.5% في أيلول/ سبتمبر الماضي، أي أكثر بمقدار العُشر، مبتعدًا بذلك عن أدنى مستوى له في السلسلة التاريخية بأكملها، بينما ظل في الاتحاد الأوروبي برمته عند 6%.

وتقول "يوروستات" وهي مديرية تابعة للمفوضية الأوروبية ومتخصصة بالإحصاءات، كان معدل البطالة في منطقة اليورو قريبًا من نقطة مئوية واحدة أقل من مستوى ما قبل جائحة كورونا، إذ قُدر أن 13.026 مليون شخص كانوا عاطلين عن العمل في الاتحاد الأوروبي في أيلول/ سبتمبر الماضي، منهم 11.017 مليون في منطقة اليورو.