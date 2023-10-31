الكرملين: الشركات الغربية لن تغادر روسيا مجانا

أعلن الكرملين، الثلاثاء، أن الشركات الغربية التي تبيع أصولها في روسيا لن "تغادر مجانا" وسيتعيّن عليها الامتثال إلى قواعد موسكو الصارمة.

وقال الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف، إن "روسيا تبقى دولة منفتحة على الاستثمار الأجنبي، روسيا مستعدة لخلق ظروف مريحة للشركات الأجنبية العاملة هنا، لكن مع أخذ الحرب الجزئية التي يخوضها الغرب الجماعي مع روسيا في الحسبان، بما في ذلك الحرب الاقتصادية، ينطبق نظام خاص على تلك الشركات الغربية التي تغادر بضغط من حكوماتها، بالتأكيد، لا يمكن أن تكون هناك أي مغادرة مجانية في الوقت الحالي".

وشددت الحكومة الروسية القيود على الشركات الأجنبية التي تحاول بيع فروعها في روسيا وفرضت حدا أقصى ومهلا نهائية على التعاملات المالية، وفق ما ذكرت صحيفة "فاينانشال تايمز" الثلاثاء، نقلا عن أشخاص كانوا طرفا في اتفاقيات أبرمت مؤخرا.

وغادرت مئات الشركات الغربية، روسيا خلال الأشهر العشرين الماضية منذ أطلقت موسكو هجومها على أوكرانيا، وحصلت العديد منها على تخفيضات كبيرة لشطبها أصولها كاملة.

وفرضت موسكو سلسلة ضوابط مرتبطة برأس المال ردا على العقوبات الغربية، تقول إنها ضرورية لتعزيز السيادة اقتصاديا.

ويتعيّن على لجنة حكومية روسية خاصة الموافقة على جميع الاتفاقيات الكبيرة التي تشمل شركات من بلدان تصنّفها على أنها "غير صديقة"، أي الدول التي فرضت عقوبات على موسكو.