تقرير رسمي: 21% من الإسرائيليين تحت خط الفقر

أظهر التقرير السنوي بشأن حالة الفقر، الصادر عن مؤسسة التأمين الوطني في إسرائيل، أن 21% من السكان أصبحوا تحت خط الفقر، حتى أواخر 2022 وبداية 2023، حسبما أفادت صحيفة "معاريف" اليوم الخميس.

التقرير أكد، أن عام 2022 شهد زيادة في أعداد فقراء إسرائيل مقارنة بالعام الذي سبقه، وقال إن حالة الفقر استشرت بين شرائح مختلفة من المجتمع.

وذكرت الصحيفة، أن معدل الفقر في عام 2021 كان يخص من تقل دخولهم الشهرية عن 2892 شيكلا (قرابة 800 دولار أمريكي).

وارتفع المعدل إلى 3076 شيكلا (قرابة 851 دولارًا أمريكيًّا شهريًّا) في عام 2022، بسبب ارتفاع صافي الدخل المتوسط بنسبة 1.9%.

ورغم ذلك، سُجِّل في عام 2022 ارتفاع في مستويات الفقر مقارنة بالعام الذي سبقه، حيث عُدَّ 1.98 مليون إسرائيلي فقراء، بينهم 873.3 طفل، وقرابة 152.5 من كبار السن. كما أظهر التقرير أن 949.6 ألف إسرائيلي في سن العمل يُصنَّفون كفقراء.

تحت خط الفقر

وبصرف النظر عن الفقراء، هناك من هم تحت خط الفقر، حيث يعيش 18.3% من سكان إسرائيل كبار السن تحت خط الفقر، ويعد 28.2% من الأطفال والمراهقين حتى عمر 18 عامًا تحت خط الفقر، ومثلهم 12.7% ممن في سن العمل.

وأشار التقرير إلى أن عام 2022 شهد احتساب 35.3% من العائلات "الحريدية" كفقراء، ما يعني زيادة 1.1% مقارنة بالعام الذي سبقه، حيث كانت نسبة الفقراء 34.4%.

وذكر أن 39% من عرب الداخل فقراء، ما يعني زيادة طفيفة مقارنة بالعام الذي سبقه، حيث كانوا يشكلون 38.9%.