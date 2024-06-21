روسيا تعلق على حظر "كاسبرسكي": أسلوب أمريكي في المنافسة
وصف الكرملين الروسي القرار الأمريكي بحظر مبيعات برمجيات شركة "كاسبرسكي لاب" الروسية لمكافحة الفيروسات بأنه "أسلوب الولايات المتحدة المفضل للمنافسة غير العادلة".
وقال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، إن شركة كاسبرسكي شركة "تنافسية جدًّا" في الأسواق الدولية، وإن قرار واشنطن تقييد مبيعاتها هو تحرك نمطي من واشنطن لسحق المنافسة الأجنبية مع المنتجات الأمريكية.
وكانت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، أعلنت أمس الخميس، أنها ستحظر بيع برمجيات الشركة في الولايات المتحدة، وعزت ذلك إلى ما قالت إنه نفوذ الكرملين على الشركة؛ ما يشكل خطرًا أمنيًّا كبيرًا.
وذكرت وزيرة التجارة الأمريكية، جينا رايموندو، للصحفيين أثناء إعلانها الحظر، أن "روسيا أظهرت أن لديها القدرة.. والنية لاستغلال الشركات الروسية مثل كاسبرسكي لجمع المعلومات الشخصية للأمريكيين واستخدامها كسلاح".
وصرحت كاسبرسكي بأنها ستسلك السبل القانونية لتحاول الحفاظ على عملياتها.
وقالت إنها تعتقد أن القرار الأمريكي لم يستند إلى "تقييم شامل لنزاهة منتجات وخدمات كاسبرسكي"، وإن أنشطتها لا تهدد الأمن القومي الأمريكي.
وتقول الشركة، إن القطاع الخاص يديرها، وأن لا صلات لها بالحكومة الروسية.