روسيا تعلق على حظر "كاسبرسكي": أسلوب أمريكي في المنافسة

وصف الكرملين الروسي القرار الأمريكي بحظر مبيعات برمجيات شركة "كاسبرسكي لاب" الروسية لمكافحة الفيروسات بأنه "أسلوب الولايات المتحدة المفضل للمنافسة غير العادلة".

وقال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، إن شركة كاسبرسكي شركة "تنافسية جدًّا" في الأسواق الدولية، وإن قرار واشنطن تقييد مبيعاتها هو تحرك نمطي من واشنطن لسحق المنافسة الأجنبية مع المنتجات الأمريكية.

وكانت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، أعلنت أمس الخميس، أنها ستحظر بيع برمجيات الشركة في الولايات المتحدة، وعزت ذلك إلى ما قالت إنه نفوذ الكرملين على الشركة؛ ما يشكل خطرًا أمنيًّا كبيرًا.