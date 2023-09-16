صحيفة: تعاون الهند مع السعودية في مجال الطاقة المتجددة خطوة محورية

وذكرت الصحيفة أن المشروع يمثل تحديا ماليا وبيئيا للهند، التي شرعت في مواجهة هذا التحدي بالسير نحو الطاقة المستدامة.

وتابعت الصحيفة أن الهند تهدف لإنتاج 5 ملايين طن متري على الأقل من الهيدروجين الأخضر سنويا بحلول 2030، مضيفة أن التعاون مع السعودية يأتي كخطوة محورية نحو تحقيق هذا الهدف، إذ إن الجانب الأكثر روعة في هذه الشراكة يتمثل باستخدام الروابط البحرية التي ستكون بمثابة العمود الفقري لتصدير واستيراد الكهرباء والهيدروجين ما بين البلدين.

وتتضح أهمية الاتفاقية عند النظر في مشروع الممر الاقتصادي الهندي الشرق أوسطي الأوروبي الذي أعلن عنه مؤخرا في قمة العشرين، فمشروع الممر لا يقتصر على النمو الاقتصادي فحسب، وإنما أيضا يشتمل على أمن الطاقة من خلال توسيع خطوط الأنابيب والوصلات التحت بحرية لنقل الكهرباء والهيدروجين، وفقا للصحيفة.

وقالت الصحيفة إن الشبكات المترابطة والوصلات التحت بحرية توفر مصدرا نظيفا يمكن الاعتماد عليه في احتياجات بلدان الشرق الأوسط وأوروبا من الطاقة، مما يساهم في تقليل اعتمادها على الوقود الأحفوري.

وأضافت الصحيفة: "الكل في هذا المشروع رابح، إذ إن الازدهار الاقتصادي والاهتمام بالبيئة يسيران جنبا إلى جنب".

المصدر: صحيفة "ذا ستيتسمان" الهندية