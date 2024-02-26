نصف شركات التصدير البريطانية تتأثر بهجمات الحوثيين

كشف استطلاع لغرف التجارة البريطانية أن أكثر من نصف شركات التصدير في بريطانيا تأثرت باضطرابات حركة الملاحة البحرية الناجمة عن هجمات ميليشيا الحوثي في البحر الأحمر، والتي تسببت بتأخير الشحن وتكاليف إضافية.

وذكرت غرف التجارة البريطانية، التي شملت دراستها 1000 شركة، في بيان، اليوم الإثنين، أن التكاليف ارتفعت بمعدل 300% لاستئجار حاويات، وتأخير لوجستي قد يصل إلى أربعة أسابيع.

وتحدثت الشركات، التي شملتها الدراسة، عن عواقب غير مباشرة على تدفقاتها المالية ونقص المكونات من بين أمور أخرى.

ووفق غرف التجارة البريطانية، ساعد الفائض في سعة وعدد سفن الشحن في معالجة الصعوبات الناجمة عن هذه الهجمات جزئيًا، خاصة أن العديد من شركات النقل اضطرت إلى تجنب المرور عبر البحر الأحمر، والإبحار حول أفريقيا عبر رأس الرجاء الصالح، لنقل شحناتها.

وذكرت في بيانها أن التكاليف الإضافية لم تنعكس بعد في المعدل الإجمالي للتضخم في المملكة المتحدة، لكن "كلما استمر الوضع لفترة أطول بدأت ضغوط التكلفة تزداد".

وأضاف البيان أن إجمالي الصادرات البريطانية انخفض العام الماضي، داعيًا الحكومة إلى التدخل وتقديم المساعدة في ميزانيتها لشهر آذار/مارس المقبل؛ نظرًا "لضعف الطلب العالمي".