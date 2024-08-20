هبطت أسهم "مجموعة ترامب للإعلام والتكنولوجيا"، التي يملك أغلب أسهمها الرئيس الأمريكي السابق والمرشح الجمهوري للانتخابات الرئاسية المقبلة، دونالد ترامب، إلى مستويات قياسية، يوم الثلاثاء.

جاء ذلك بعد عودة ترامب في الآونة الأخيرة إلى منصة التواصل الاجتماعي المنافسة "إكس"، وفق وكالة "رويترز".

وبدأ ترامب، الأسبوع الماضي، النشر على منصة "إكس"، لأول مرة منذ نحو عام، تزامناً مع مقابلة أجراها مع مالك الشركة إيلون ماسك، الذي أعاد تفعيل حساب الرئيس السابق.

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وانخفض سهم "ترامب ميديا" إلى 21.33 دولار، أي أكثر من 4%، وأنهى السهم التعاملات منخفضاً 3.7% عند 21.42 دولار، في ثامن جلسة من الخسائر على التوالي.

وتأثر السهم بتراجع ترامب في استطلاعات الرأي وأسواق الرهان على الانتخابات في الأسابيع القليلة الماضية، حيث اعتبر بعض المتداولين الأفراد سهم الشركة رهاناً على ما إذا كان ترامب سيفوز بولاية ثانية.

ووصل السهم إلى أعلى مستوى على الإطلاق عند 79.38 دولار خلال ظهوره الأول في بورصة ناسداك في 26 مارس/ آذار الماضي، بعد الاندماج مع شركة الاستحواذ ذات الأغراض الخاصة "ديجيتال وورلد أكويزيشن كورب".

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، أعلنت شركة "ترامب ميديا"، التي يعد تطبيق "تروث سوشيال" من أصولها الرئيسية، عن خسارة ربع سنوية بلغت 16.4 مليون دولار، وإيرادات بلغت 837 ألف دولار فقط.

وتبلغ القيمة السوقية للشركة نحو 4.3 مليار دولار، بانخفاض عن أكثر من 8 مليارات دولار في وقت سابق من هذا العام.

وخسر ترامب في الأسابيع القليلة الماضية تقدمه الكبير في استطلاعات الرأي ضد المرشحة الديمقراطية ونائبة الرئيس الحالي كامالا هاريس.