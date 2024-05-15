على غرار اليونان.. مخاوف في فرنسا من أزمة اقتصادية كبيرة

قالت صحيفة "لوموند" إن المعارضة اليمينية في فرنسا تتخوف من أزمة اقتصادية في البلاد، على غرار ما حدث مع اليونان، في وقت يدعو فيه اليسار إلى اتباع نهج أقرب إلى النمط الأمريكي في الإنفاق.

وذكرت الصحيفة أن المعارضة اليمينية كثّفت انتقاداتها لإدارة الحكومة للمال العام في الأسابيع الماضية، خاصة بعد خفض تصنيف فرنسا الحقيقي أو المتصور على الساحة الأوروبية.

ومن المفارقات، بحسب الصحيفة، أن انخفاض التصنيف الذي شهدته فرنسا يتزامن مع علامات تحسن في وضع اليونان الاقتصادي، كما أشارت وكالة ستاندرد آند بورز، التي تستعد لرفع تصنيف الدولة، بعد خطوة مماثلة قبل أشهر.

وأعرب رئيس مجلس الشيوخ، جيرار لارشر، عن أسفه لتدهور الانضباط المالي في فرنسا وتأثيره المحتمل على الاقتصاد والسيادة.

وفي إجابة على تساؤل بشأن الأداء الضعيف لفرنسا، تقول الصحيفة إن المؤشرات الأخيرة أن الوضع المالي في البلاد قد ساء مقارنة بجيرانها الأوروبيين.