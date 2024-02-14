الدولار قرب أعلى مستوى في 3 أشهر
اقترب الدولار من أعلى مستوياته في 3 أشهر أمام العملات الرئيسة الأخرى، وذلك بعد تراجع الرهانات على أن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) سيشرع في خفض أسعار الفائدة، وهي رهانات أثارتها مخاوف من ارتفاع التضخم في الولايات المتحدة، بحسب ما أوردته رويترز.
وتجاوز الدولار مستوى 150 ينًّا للمرة الأولى منذ نوفمبر/ تشرين الثاني، وهو ما دفع كبير مسؤولي العملة اليابانية، ماساتو كاندا، إلى التلويح بالتدخل في حال استمرت انخفاضات الين "السريعة" و"شديدة الخطورة".
ويتأثر سعر الين أمام الدولار بعوائد سندات الخزانة الأمريكية طويلة الأجل التي ارتفعت خلال الليل، قبل أن تسجل ذروة جديدة في شهرين ونصف الشهر عند 4.332% اليوم الأربعاء.
وزاد الدولار نحو 10 ينات منذ بداية هذا العام.
وصعد مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة مقابل ست عملات رئيسة من بينها الين واليورو والجنيه الإسترليني، إلى 104.77 ليظل بالقرب من أعلى مستوى في ثلاثة أشهر الذي سجله أمس الثلاثاء عند 104.96.
واستقر اليورو عند 1.0714 دولار بعد أن انخفض إلى أدنى مستوى في ثلاثة أشهر عند 1.07005 دولار في ختام تعاملات أمس.
ولم يطرأ على الإسترليني تغير يذكر وسجل 1.25995 دولار، بعد الانخفاض بنحو 0.3 في المئة أمس الثلاثاء. كان هذا أعلى بكثير من أدنى مستوياته الأخيرة، مع وجود بيانات اقتصادية قوية في بريطانيا تشير إلى أن بنك إنجلترا سيكون أبطأ من نظرائه الرئيسين في خفض أسعار الفائدة.
وارتفع الدولار الأسترالي 0.19 في المئة إلى 0.6466 دولار، متعافيًا بعض الشيء بعد الانخفاض إلى أدنى مستوى في ثلاثة أشهر عند 0.6443 دولار في ختام تعاملات أمس.
وبالنسبة للعملات المشفرة عوَّضت "بتكوين" بعض الخسائر بعد الانخفاض لفترة وجيزة عن 50 ألف دولار تقريبًا إلى 48325 دولارًا في ختام تعاملات أمس لتسجل 49580 دولارًا.