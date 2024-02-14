الدولار قرب أعلى مستوى في 3 أشهر

اقترب الدولار من أعلى مستوياته في 3 أشهر أمام العملات الرئيسة الأخرى، وذلك بعد تراجع الرهانات على أن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) سيشرع في خفض أسعار الفائدة، وهي رهانات أثارتها مخاوف من ارتفاع التضخم في الولايات المتحدة، بحسب ما أوردته رويترز.

وتجاوز الدولار مستوى 150 ينًّا للمرة الأولى منذ نوفمبر/ تشرين الثاني، وهو ما دفع كبير مسؤولي العملة اليابانية، ماساتو كاندا، إلى التلويح بالتدخل في حال استمرت انخفاضات الين "السريعة" و"شديدة الخطورة".

ويتأثر سعر الين أمام الدولار بعوائد سندات الخزانة الأمريكية طويلة الأجل التي ارتفعت خلال الليل، قبل أن تسجل ذروة جديدة في شهرين ونصف الشهر عند 4.332% اليوم الأربعاء.

وزاد الدولار نحو 10 ينات منذ بداية هذا العام.

وصعد مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة مقابل ست عملات رئيسة من بينها الين واليورو والجنيه الإسترليني، إلى 104.77 ليظل بالقرب من أعلى مستوى في ثلاثة أشهر الذي سجله أمس الثلاثاء عند 104.96.