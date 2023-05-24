الذهب يصعد مع تراجع العائد على سندات الخزانة الأمريكية
صعدت أسعار الذهب الأربعاء متأثرة بتراجع طفيف للدولار والعائد على سندات الخزانة في ظل أزمة سقف الدين الأمريكي، بينما تتجه الأنظار أيضًا إلى محضر اجتماع السياسة النقدية الأخير لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) تلمسًا لمؤشرات على مسار أسعار الفائدة مستقبلًا.
وزاد الذهب 0.2 في المئة في المعاملات الفورية إلى 1977.69 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة الـ0521 بتوقيت غرينتش وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3 في المئة إلى 1979.80 دولار.
وأنهى ممثلون للرئيس الأمريكي جو بايدن وجمهوريون بالكونجرس جولة أخرى من محادثات سقف الدين دون التوصل لقرار أمس الثلاثاء مع اقتراب الموعد النهائي لزيادة حد اقتراض الحكومة البالغ 31.4 تريليون دولار.
وتراجع العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشرة أعوام فيما انخفض الدولار؛ ما يجعل الذهب أقل تكلفة لحائزي العملات الأخرى.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 0.1 في المئة إلى 23.45 دولار للأوقية وارتفع البلاتين 0.5 في المئة إلى 1052.70 دولار. كما زاد البلاديوم واحدًا في المئة إلى 1460.61 دولار.