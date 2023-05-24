الذهب يصعد مع تراجع العائد على سندات الخزانة الأمريكية

صعدت أسعار الذهب الأربعاء متأثرة بتراجع طفيف للدولار والعائد على سندات الخزانة في ظل أزمة سقف الدين الأمريكي، بينما تتجه الأنظار أيضًا إلى محضر اجتماع السياسة النقدية الأخير لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) تلمسًا لمؤشرات على مسار أسعار الفائدة مستقبلًا.

وزاد الذهب 0.2 في المئة في المعاملات الفورية إلى 1977.69 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة الـ0521 بتوقيت غرينتش وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3 في المئة إلى 1979.80 دولار.