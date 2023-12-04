النفط ينخفض مع استمرار عدم اليقين بشأن تخفيضات "أوبك+"

عكست العقود الآجلة للنفط مسارها بعد ارتفاع لفترة وجيزة، اليوم الاثنين، وسط ضغوط مستمرة بسبب قرار "أوبك+" وعدم اليقين بشأن نمو الطلب العالمي على الوقود، لكن مخاطر تعطل الإمدادات بسبب الصراع في الشرق الأوسط حدَّت من الخسائر.

وبحلول الساعة الـ0406 بتوقيت غرينتش، نزلت العقود الآجلة لخام برنت 49 سنتًا، بما يعادل 0.4%، إلى 78.39 دولار للبرميل، في حين بلغت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 73.65 دولار للبرميل منخفضة 42 سنتًا، أو 0.6%.

وهبطت أسعار النفط أكثر من 2% الأسبوع الماضي بفعل شكوك المستثمرين بشأن مدى تخفيضات الإمدادات التي تنفذها منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها بما في ذلك روسيا، في إطار مجموعة "أوبك+"، والمخاوف بشأن تباطؤ نشاط التصنيع العالمي.