إلى جانب أبل.. سامسونج وشركات الهواتف الذكية مستهدفة برسوم ترامب

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، إن الرسوم الجمركية بنسبة 25 بالمئة التي هدد بفرضها على أبل ستطبق أيضا على سامسونج وغيرها من شركات صناعة الهواتف الذكية.

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وبحسب "رويترز"، أضاف ترامب في حديثه لصحفيين في المكتب البيضاوي أنه سيفرض رسوما جمركية بنسبة 50 بالمئة على الاتحاد الأوروبي في حال عدم التوصل إلى اتفاق تجاري.

وفي وقت سابق، استبعد الرئيس الأمريكي التوصل إلى اتفاق تجاري مع الاتحاد الأوروبي، مجددًا تهديده بفرض رسوم جمركية بنسبة 50% على السلع القادمة من التكتل.

وقال ترامب للصحافيين في البيت الأبيض ردًا على سؤال حول سعيه للحصول على تنازلات من أوروبا "لا أسعى إلى اتفاق، وأعني أننا حددنا الرسوم بنسبة 50%".

ومن جهتها سعت المفوضية الأوروبية للحصول على توضيح من الولايات المتحدة، بعد أن أوصى الرئيس ترامب بفرض رسوم جمركية بنسبة 50% على الواردات القادمة من الاتحاد الأوروبي، بدءًا من الأول من يونيو/حزيران.

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وجرت مكالمة هاتفية بين المفوض التجاري للاتحاد الأوروبي ماروش شيفتشوفيتش ونظيره الأمريكي جيميسون جرير.

وقالت المفوضية، التي تشرف على السياسة التجارية للاتحاد الأوروبي المؤلف من 27 دولة، إنها لن تعلّق على التهديد المتعلق بالرسوم الجمركية قبل إجراء المكالمة الهاتفية.

وقد تراجعت الأسهم الأوروبية بعد تعليقات ترامب، كما تخلى اليورو عن بعض مكاسبه، في حين انخفض العائد على السندات الحكومية في منطقة اليورو بشكل حاد.