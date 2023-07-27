مصادر: تركيا تجري محادثات بِشأن وصول سفنها بعد وقف اتفاقية الحبوب
قالت مصادر في وزارة الدفاع التركية، اليوم الخميس، إنها تواصل التنسيق مع وزارة التجارة والجهات المعنية لضمان وصول السفن التجارية التركية المنتظرة في الموانئ الأوكرانية بأمان إلى البلاد، وذلك من خلال محادثات تجريها مع الجانبين الأوكراني والروسي.
وأضافت، بحسب قناة تي أرتي التركية، أنه بعد تعليق اتفاقية الحبوب من قبل روسيا، أكدت تركيا رغبتها في استمرار الاتفاقية بشكلها السابق ضمن مجموعة من أربع دول، وأنها تسعى إلى ضمان استمرار القدرة التشغيلية لمركز التنسيق المشترك الذي أنشئ في إسطنبول بالكوادر الكافية.
وأضافت الوزارة، أنه "في الوقت الحالي لا توجد سفينة قادمة من أوكرانيا بعد إيقاف الاتفاقية، وإنما هناك سفن تقدمت بطلب للذهاب إلى أوكرانيا قبل وقف الاتفاقية، وسيتم تقييم وضع هذه السفن في إطار الجهود المبذولة لاستمرار المبادرة".
وكان الكرملين أعلن مؤخرًا انسحابه من اتفاقية تصدير الحبوب والأسمدة عن طريق البحر من أوكرانيا، وتوسطت فيها الأمم المتحدة وتركيا، لكن دون جدوائية، ما قد يحد من صادرات المواد الغذائية ويهدد بأزمة غذائية عالمية.
المصدر: قناة تي أر تي التركية