هل تنقذ برامج الأحزاب الانتخابية الأرجنتين من أزمتها الاقتصادية مع "النقد الدولي"؟

ذكرت صحيفة "باجينا 12" الأرجنتينية، أن بوادر اتفاق تلوح في الأفق قد يتمخض عن مفاوضات صعبة تجريها الحكومة الأرجنتينية مع صندوق النقد الدولي.

وأشارت الصحيفة إلى تقرير صدر حديثًا عن الأمم المتحدة يظهر ارتفاع الدين العام العالمي إلى مستوى قياسي وصل إلى 92 تريليون دولار في العام 2022، بسبب مديونية الحكومات لمواجهة أزمات مثل وباء "كوفيد -19".

وبحسب التقرير، فإن الدول النامية هي الأكثر معاناة من هذا الوضع، وتواجه المعضلة المستحيلة المتمثلة في سداد ديونها أو خدمة سكانها.

وقالت الصحيفة الأرجنتينية، إن "فكرة التقرير المركزية تتمثل في نقيض التعديل الذي تقترحه النيوليبرالية في الأرجنتين وفي العالم، وينتهي باقتراح تدابير لتلك المحاور التي تدافع عنها الأرجنتين في مفاوضاتها مع صندوق النقد الدولي".

وأضافت: "يمكن تلخيص أيديولوجية صندوق النقد الدولي في جملة من تقرير القطاع الخارجي لعام 2023 في القسم الخاص بالأرجنتين إلى أن أهداف التدابير التي يقترحها تتمثل في تعديل نمو الطلب المحلي، وتعزيز الميزان التجاري وإعادة بناء الاحتياطيات الدولية".

وأشارت الصحيفة إلى مشروعين تتبناهما الأحزاب حاليًا في الأرجنتين في إطار الحملة الانتخابية، حيث تستمر حملة حزب "معًا من أجل التغيير" وهو المشروع الأول، دون اقتراح أي تحديث فيما يتعلق بالسياسات التي تم تنفيذها بالفعل عندما كانوا في الحكومة وأنهم ذاهبون إلى الخصخصة.

وقالت الصحيفة: "في جميع الحالات، عندما أتيحت لهم الفرصة سابقًا، كانت النتائج رهيبة بالنسبة لغالبية المجتمع الأرجنتيني، حيث قاموا بالفعل بخصخصة نظام الرواتب التقاعدية، وخصخصة شركات الطاقة والمياه، وخصخصة شركة الطيران، وعادوا إلى تلك المبادرات التي فشلت".

وأضافت أن "تلك الإجراءات أدت إلى إغلاق 25 ألف شركة صغيرة ومتوسطة وتسريح آلاف العمال، وانخفاض حاد في الناتج المحلي الإجمالي، وتخفيضات كبيرة في الميزانية لمخصصات الصحة والتعليم والعلوم والتكنولوجيا، على سبيل المثال لا الحصر من الخراب الذي أحدثته حكومة موريسيو ماكري".

وفي المقابل، قال وزير الاقتصاد والمرشح لمنصب الرئيس لحزب "الاتحاد من أجل الوطن"، سيرجيو ماسا، إن "مشروعه يعد نموذجًا يهدف إلى تحويل الأرجنتين إلى مُصدر رئيس وبنك دخول وخروج للمضاربة المالية".

وأضاف "علينا اقتراح مشروع تطوير يضيف قيمة إلى الهيدروكربونات والمعادن، لخلق فرص العمل، وتطوير التكنولوجيا وثورة المعرفة".

وأكد ماسا، أن "هدفه الأول في حال فوزه سيكون الدفاع عن الرواتب والوصول إلى نسبة 50 % التي كان العمال يحصلون عليها".

وخلصت الصحيفة إلى أن مشروعي الحزبين المتنافسين في الانتخابات المقبلة يشجع أحدهما على التعليم العام، فيما يصر الآخر على الخطاب حول التعليم، ولكن بعيدًا عن الترويج له، ويضعفه من خلال تقليص تمويله.

وقالت الصحيفة، إن "أحد الحزبين يريد دورة من التنمية المستدامة وتوزيعا أفضل للدخل والثروة بسرعة أكبر، والآخر يقترح تعديلًا أكثر تطرفًا وقمعية".

وختمت الصحيفة الأرجنتينية تقريرها بالقول: "لذلك يعد مشروع حزب الاتحاد من أجل الوطن الذي اقترحه وزير المالية أفضل بكثير من مشروع حزب "معًا من أجل التغيير"، الذي اتخذه موريسيو ماكري نهجًا وترك ديونًا دون أي دولار منه يُستثمر في الأرجنتين".

المصدر: صحيفة "باجينا 12" الأرجنتينية