انخفاض مستوى المياه في المسيسيبي يهدد حركة التجارة

قالت صحيفة "وول ستريت جورنال"، إن انخفاض مستويات المياه في نهر المسيسيبي يهدد بتعطيل التجارة للعام الثاني على التوالي، وذلك بعد أشهر من تعرض المدن الواقعة على طول هذا الشريان الاقتصادي الحيوي للفيضانات.

وأشارت الصحيفة إلى أن نقص الأمطار تسبب بانخفاض مستويات المياه في مدينتي سانت لويس وممفيس من 10 إلى 20 قدمًا في هذه الفترة من العام مقارنة بما كانت عليه بين عامي 2019 و2020.

ونقلت الصحيفة عن ليزا باركر، المتحدثة باسم فرقة "وادي مسيسيبي" التابعة للجيش الأمريكي، أن "التربة الجافة امتصّت الرطوبة بدلًا من تركها تتسرب إلى النهر، على الرغم من أن الأمطار الغزيرة الأخيرة ساعدت في ذلك".

وقالت الصحيفة، إن "تساقط الثلوج الكثيف الذي وقع في ولاية مينيسوتا في الشتاء الماضي، أدى إلى احتقان نهر المسيسيبي بسبب ذوبان الثلوج سريعًا في أبريل/ نيسان الماضي، وذلك بعد سنوات من الجفاف".

وأوضحت أن "الجفاف استنزف النهر الذي يمر عبر 10 ولايات وعرقل السفن التي تجتازه وتحمل سلعًا متنوعة مثل فول الصويا والذرة والمواد الكيميائية والغاز".

وبينت أن انخفاض مستويات المياه يؤثر على حركة المراكب على نهر المسيسيبي أثناء الحصاد، مما يؤثر على نقل المحاصيل.