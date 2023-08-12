إسبانيا ترشح وزيرة الاقتصاد لرئاسة بنك الاستثمار الأوروبي

أعلنت وزيرة الاقتصاد الإسبانية ناديا كالفينو، السبت، أنها ستكون مرشحة بلادها لرئاسة بنك الاستثمار الأوروبي.

وقالت كالفينوللصحافيين في مدينة قادش جنوب غرب إسبانيا "إنه لشرف وفخر عظيمان أن تقدم بلادنا ترشيحاً قوياً وأن لديها فرصاً كبيرة لأول مرة في تاريخها لشغل رئاسة بنك الاستثمار الأوروبي".

ستنافس ناديا كالفينيو (54 عاما) وهي أيضا النائبة الأولى لرئيس الحكومة الإسباني، المفوضة الأوروبية المسؤولة عن المنافسة مارغريت فيستاغر المرشحة عن الدنمارك.

وسيتم تعيين خليفة الألماني فيرنر هوير على رأس المؤسسة في منتصف أيلول/سبتمبر، خلال اجتماع لوزراء الاقتصاد والمالية الأوروبيين في مدينة سان جاك دي كومبوستيلا في شمال غرب إسبانيا.

وتأسس بنك الاستثمار الأوروبي عام 1958 ومقره الرئيسي في لوكسمبورغ، وهو "يوفر التمويل لمشاريع تساهم في تحقيق أهداف الاتحاد الأوروبي داخل وخارج الاتحاد"، وفق ما جاء في موقعه الإلكتروني.