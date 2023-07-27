تقرير: كولومبيا تشهد سرقة آلاف الغالونات من النفط الخام يوميًا

ذكرت مجلة "سيمانا" الكولومبية أن أصابع اتهام مباشرة وُجهت إلى شركات بالضلوع في سرقة آلاف الغالونات من النفط الخام من خط أنابيب " Caño Limón-Coveñas" التابع لشركة "إيكوبترول".

ونقلت المجلة عن مصادر في الشرطة الكولومبية أن السلطات المحلية صادرت بالفعل أصولًا من أصحاب الملايين من رجال أعمال مرموقين على خلفية تورطهم في الجريمة.

وأشارت المجلة إلى أن الرئيس الكولومبي، "غوستافو بيترو" طلب إجراء مزيد من التحقيق في القضية.

وتمتلك شركة " Australian Bunker" سفينة تقول السلطات إنها استُخدمت لنقل آلاف الجالونات من النفط الخام المسروق إلى أمريكا الوسطى؛ لمعالجتها وإعادة بيعها إلى شركة "إيكوبترول"، بحسب المجلة.

ووفقًا للتحقيق، قام مهربو المواد الهيدروكربونية والشركات التي يُزعم تورطها بشراء النفط الخام، والذي يستخرج من خط الأنابيب باستخدام تقنية تركيب صمامات الاستخراج، وبهذه الطريقة، قاموا بتهريب 80 ألف جالون يوميًا، وهو ما يمثل أرباحًا يوميةً قدرها 150 ألف دولار.

وقالت المجلة إن هذا الخام نُقل إلى السفينة ليتم نقله إلى سفن أخرى في أعالي البحار بعد ذلك، وتم تخزينه في مصافي أمريكا الوسطى تمهيدًا لإرساله إلى أوروبا لإعادته، لاحقًا، إلى كولومبيا، حيث اشترته شركة إيكوبترول.

ولإضفاء مظهر قانوني على العملية، خضع النفط الخام لمعالجات مختلفة، لتتم إعادة بيعه لشركات مؤسسة بشكل قانوني، ثم نقله إلى محطات المعالجة وبيعه، أخيرًا، إلى شركة إيكوبترول، وغيرها من الشركات العالمية.

وتلوح في الأفق معركة قانونية قوية بين السلطات الكولومبية والفرق القانونية للشركات المعنية، حيث تخضع الشركات للتحقيق في قضية وطنية تنطوي على عمليتين قضائيتين في كولومبيا، واحدة ذات طبيعة جنائية، والأخرى تتعلق بتلوث بيئي، وفقًا للمجلة.