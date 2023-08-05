تقرير: الشركات الإسبانية تتحمل العبء الضريبي الأعلى في أوروبا
ذكرت صحيفة "اي بي سي" الإسبانية، اليوم السبت، أن تقريرا حديثا صدر عن المفوضية الأوروبية دحض رواية الحكومة الإسبانية بشأن الضرائب التي تتحملها الشركات.
وقالت الصحيفة، إن تقرير المفوضية الأوروبية كشف عن أن الشركات الإسبانية تتحمل العبء الضريبي الأعلى في كل أوروبا.
وبحسب التقرير الأوروبي، فإن المتوسط الضريبي الذي تدفعه الشركات الكبيرة في إسبانيا بلغ 29% العام الماضي، فيما بلغ 18.8% في باقي الشركات التي تعمل في دول الاتحاد الأوروبي.
وأضافت الصحيفة الإسبانية، أن نقل المقر الرئيسي لشركة "Ferrovial" إلى هولندا ورحيل أحد عمالقة "Ibex 35" لأسباب ضريبية أواخر شباط/ فبراير الماضي أثار موجة من القلق السياسي والاجتماعي.
وتزامن انتقال الشركتين مع إعلان الحكومة الإسبانية عن حزمة تدابير تهدف إلى زيادة الضرائب التي تدفعها الشركات للخزينة العامة، بمعدل أدنى قدره 15٪ ضريبة لجميع الشركات التي يزيد حجم مبيعاتها عن 20 مليون يورو، و5٪ على أرباح الأسهم المستلمة من الشركات التابعة لها في الخارج، بحسب الصحيفة.
وذكرت الصحيفة، أن مصادر من وزارة المالية الإسبانية رفضت نتائج تصنيف المفوضية الذي يعتبر إسبانيا أنها الدولة التي تفرض ضرائب على شركاتها الكبيرة أكثر من غيرها.
ونقلت الصحيفة عن تلك المصادر قولها، إن فرض الضرائب على الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم جزء مهم جدًا من النسيج الإنتاجي، وإن الحكومة خفضت المعدل الضريبي للشركات من 25٪ إلى 23٪ خلال برنامجها للإصلاح الضريبي.
وأشارت الصحيفة إلى أن زيادة الضرائب على الشركات في إسبانيا شجعت على استعادة التحصيل الذي توفره ضريبة الشركات، والتي ساهمت بعد عدة سنوات من الركود بأكثر من 32000 مليون يورو العام الماضي، بعد أن زادت بنسبة 21٪ تقريبًا مقارنة بعام 2021 .
وختمت الصحيفة تقريرها بالقول، إن "زيادة الضرائب على الشركات والزيادات في المساهمات الاجتماعية تسببت أيضًا في تراجع موقع إسبانيا على مؤشرات التنافسية العالمية".
المصدر: صحيفة "اي بي سي" الإسبانية