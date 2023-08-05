تقرير: الشركات الإسبانية تتحمل العبء الضريبي الأعلى في أوروبا

ذكرت صحيفة "اي بي سي" الإسبانية، اليوم السبت، أن تقريرا حديثا صدر عن المفوضية الأوروبية دحض رواية الحكومة الإسبانية بشأن الضرائب التي تتحملها الشركات.

وقالت الصحيفة، إن تقرير المفوضية الأوروبية كشف عن أن الشركات الإسبانية تتحمل العبء الضريبي الأعلى في كل أوروبا.

وبحسب التقرير الأوروبي، فإن المتوسط الضريبي الذي تدفعه الشركات الكبيرة في إسبانيا بلغ 29% العام الماضي، فيما بلغ 18.8% في باقي الشركات التي تعمل في دول الاتحاد الأوروبي.

وأضافت الصحيفة الإسبانية، أن نقل المقر الرئيسي لشركة "Ferrovial" إلى هولندا ورحيل أحد عمالقة "Ibex 35" لأسباب ضريبية أواخر شباط/ فبراير الماضي أثار موجة من القلق السياسي والاجتماعي.

وتزامن انتقال الشركتين مع إعلان الحكومة الإسبانية عن حزمة تدابير تهدف إلى زيادة الضرائب التي تدفعها الشركات للخزينة العامة، بمعدل أدنى قدره 15٪ ضريبة لجميع الشركات التي يزيد حجم مبيعاتها عن 20 مليون يورو، و5٪ على أرباح الأسهم المستلمة من الشركات التابعة لها في الخارج، بحسب الصحيفة.