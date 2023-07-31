تفريغ الثلث الأول من ناقلة "صافر" النفطية قبالة السواحل اليمنية

استكملت الأمم المتحدة، اليوم الأحد، المرحلة الأولى من عملية تفريغ ناقلة "صافر" النفطية، العائمة قبالة سواحل محافظة الحديدة اليمنية، الخاضعة لسيطرة مليشيات الحوثيين.

وكانت عملية تفريغ الناقلة "صافر" قد بدأت قبل عدة أيام، وتهدف إلى تجنب وقوع كارثة تسرّب نفطي في مياه البحر الأحمر.

وأعلن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، في تغريدة على موقع "تويتر"، نهاية المرحلة الأولى من عملية الإنقاذ، للحدّ من تسرّب نفطي في البحر الأحمر، مشيرًا إلى استمرار عملية إنقاذ الناقلة "صافر" على قدم وساق، ومواصلة عمل المضخات في تفريغ خزانين مركزيين.