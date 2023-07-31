تفريغ الثلث الأول من ناقلة "صافر" النفطية قبالة السواحل اليمنية
استكملت الأمم المتحدة، اليوم الأحد، المرحلة الأولى من عملية تفريغ ناقلة "صافر" النفطية، العائمة قبالة سواحل محافظة الحديدة اليمنية، الخاضعة لسيطرة مليشيات الحوثيين.
وكانت عملية تفريغ الناقلة "صافر" قد بدأت قبل عدة أيام، وتهدف إلى تجنب وقوع كارثة تسرّب نفطي في مياه البحر الأحمر.
وأعلن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، في تغريدة على موقع "تويتر"، نهاية المرحلة الأولى من عملية الإنقاذ، للحدّ من تسرّب نفطي في البحر الأحمر، مشيرًا إلى استمرار عملية إنقاذ الناقلة "صافر" على قدم وساق، ومواصلة عمل المضخات في تفريغ خزانين مركزيين.
وذكر مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، اخيم شتاينر، في تغريدة على تويتر، الأحد، أنه تم ضخّ أكثر من 360 ألف برميل من خزان "صافر"، أي ما يعادل ثلث الكمية الموجودة على متن الناقلة.
وأكد أن العمل مستمر لتفريغ نحو 1,15 مليون برميل من النفط الخام من خزان "صافر" إلى الناقلة البديلة.
وبدأت الأمم المتحدة، الثلاثاء الماضي، نقل النفط الخام من خزان "صافر" العائم إلى سفينة بديلة، بواسطة شركة هولندية، في عملية متواصلة وموزعة على مراحل، تستمر قرابة 3 أسابيع.
وترسو ناقلة "صافر" المتهالكة منذ عقود قبالة سواحل محافظة الحديدة، غربي البلاد، دون عمليات صيانة، قبل أن تحولها مليشيات الحوثيين إلى ملف للاستغلال والمساومة، وفق تصريحات الحكومة اليمنية.
وقال مدير عام التخطيط والمعلومات البيئية، في الهيئة العامة لحماية البيئة، أمين الحمادي، إن عملية تفريغ خزان "صافر" وانتهاءها بشكل تام بنجاح، سيزيل التهديدات البيئية التي يحذّر منها اليمنيون والعالم منذ سنوات.
وأشار، في حديث خاص لـ"إرم نيوز"، إلى أن التهديدات المترتبة على حدوث أي تسريب نفطي تشمل البيئة البحرية بشكل عام، والأحياء البحرية والشعب المرجانية وأشجار الشورى والمنجروف الموجودة في محمية "كمران".
وأكد الحمادي أن حجم هذه الكارثة يهدد الحياة البرية والبحرية معًا، نظرًا لانعكاسها على الطيور التي لها دور فعال في التوازن البيئي ما بين البحر والبر.
وقال إن خزان "صافر" يعد بمثابة قنبلة موقوتة تهدد الإنسان، وتهدد بمضاعفة الأزمة الإنسانية التي يشهدها البلد، من خلال حالة البطالة والفقر التي ستصيب شريحة الصيادين وسكان السواحل الذين يعتمدون في حياتهم ومعيشتهم على البحر.