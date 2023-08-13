تقرير: أخطاء رياض سلامة وراء الانهيار المالي في لبنان

اتجهت أنظار اللبنانيين في الآونة الأخيرة، إلى ما خلص إليه التقرير الأولي للتدقيق الجنائي الذي أجرته شركة "ألفاريز أند مارسال"، في حسابات مصرف لبنان المركزي في الفترة الممتدة من عام 2015 ولغاية عام 2020.

وأشار التقرير الذي أفرج عنه أخيرا وزير المال في حكومة تصريف الأعمال، إلى الكلف المالية الباهظة، نتيجة للسياسات الخاطئة والهندسات المالية، التي اتبعها حاكم المركزي السابق رياض سلامة، الذي كان يتمتع بسلطة "غير محدودة".

ولاحظ خبراء في المحاسبة أن "سلامة كانت له السلطة المطلقة في تسجيل قيود المحاسبة والتصرف بميزانية مصرف لبنان، لافتين إلى أن "هناك الكثير من الأمور المطلوبة والنفقات سجلت على أنها أصول، فيما "تلاعب بالوثائق لإظهار أن المصرف المركزي بحالة تعاف، في حين أنه كان خاسرا".

وكشف تقرير "ألفاريز أند مارسال" الذي جاء في 332 صفحة موزعة على 14 بابا، عدم تعاون مصرف لبنان مع الشركة المدققة، في سائر المسائل التي طرحت، بذريعة السرية المصرفية.

وبلغت كلف الهندسات المالية التي يدفع ثمنها الشعب والدولة اللبنانية، 115 تريليون ليرة بين أعوام 2015 و 2020، فيما بلغت قيمة القروض 15 تريليون ليرة، كما ذهبت تحويلات مشكوك بشرعيتها، تقدر بـ111 مليون دولار لشركة "فوري" التي يملكها رجا سلامة شقيق الحاكم السابق للمركزي.

كما كشف التقرير عن أبواب أخرى للتجاوزات، مثل تحويلات العملة، ومحاباة بعض الشخصيات والمؤسسات، عبر مدها بمبالغ مالية بدون مسوغ قانوني، فاقت كل دفعة مئة ألف دولار.

ومن بين هذه الشخصيات والمؤسسات وردت أسماء مثل النائبة السابقة بهية الحريري، وماجدة المشنوق شقيقة وزير الداخلية السابق نهاد المشنوق، وصحيفة الشرق المملوكة لعوني الكعكي، ومؤسسة الإمام موسى الصدر، ومهرجانات بعلبك جونية غوسطا والبستان، وغيرها.

وقال الصحافي الاقتصادي خالد أبو شقرا لـ"إرم نيوز"، "إن التقرير الأولي لـ"ألفاريز أند مارسال"، أكد المؤكد عن الأخطاء والتجاوزات والمخالفات المحاسبية التي كرستها سياسة مصرف لبنان في الفترة الماضية".

وأضاف أن "أهميته تكمن في أن يتتبع المسؤولين عن الانهيار المالي، وعن الخسائر التي تكبدها المصرف المركزي وبالتالي الدولة والشعب اللبناني".

من جانبه، أعلن رئيس لجنة المال والموازنة النيابية إبراهيم كنعان بأنه "سيتابع المسار المؤسساتي الرقابي لهذا الملف المرتبط بحقوق الدولة واللبنانيين ومن بينهم المودعون".

ووفق كنعان، ستكون للجنة المال والموازنة جلسة قريبة، مطالبا القضاء القيام بواجباته، وصولا إلى المحاسبة عبر تكريس حقوق المودعين المسلوبة بدل اعتبارها خسائر، موضحا أنها "التزامات بذمة الدولة ومصرف لبنان والمصارف".