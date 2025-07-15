الاتحاد الأوروبي يعتزم فرض عقوبات جديدة على روسيا

قالت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، اليوم الثلاثاء، إن دول الاتحاد الأوروبي تقترب من التوصل إلى اتفاق بشأن حزمة عقوبات جديدة ضد روسيا.

وبحسب وكالة "رويترز"، أضافت قبيل اجتماع مع وزراء الشؤون الخارجية لدول الاتحاد الأوروبي في بروكسل "نأمل في التوصل إلى اتفاق سياسي بشأن الحزمة الثامنة عشرة من العقوبات. نحن قريبون جدا جدا. آمل أن يتحقق ذلك اليوم".

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وفي سياق متصل، كشف تقرير ملامح مشروع قانون أمريكي مشترك بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي، يهدف إلى فرض عقوبات على روسيا، في محاولة للضغط عليها للدخول في مفاوضات سلام "صادقة" مع أوكرانيا.

وقالت قناة "سي إن بي سي" الأمريكية، إن مشروع القانون الذي سيصوّت عليه مجلس الشيوخ هذا الشهر، بات يكتسب أهمية مع "انقلاب" موقف الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، من نظيره الروسي، فلاديمير بوتين.

وتأمل أوكرانيا أن يحظى مشروع القانون بدعم ترامب، خصوصا بعد إعلان الرئيس الأمريكي أنه بصدد الإعلان عن "بيان هام" بشأن روسيا.