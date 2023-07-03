تحرك محدود لأسعار النفط وسط شح المعروض ومخاوف اقتصادية
تحركت أسعار النفط في نطاق ضيق، اليوم الاثنين، بينما قوبلت المخاوف من تباطؤ الاقتصاد العالمي واحتمالات قيام مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) برفع أسعار الفائدة بتوقعات بتراجع الإمدادات في ظل التخفيضات التي أعلنها تحالف أوبك+.
وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت أربع سنتات إلى 75.45 دولار للبرميل بحلول الساعة 0404 بتوقيت جرينتش بعد أن ارتفعت 0.8% يوم الجمعة. وكذلك ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي ثلاثة سنتات مسجلا 70.67 دولار للبرميل بعد أن أغلق مرتفعا 1.1% في الجلسة السابقة.
وهبط برنت للربع الرابع على التوالي بنهاية حزيران/ يونيو، بينما سجل خام غرب تكساس الوسيط انخفاضا فصليا ثانيا مع تباطؤ أكبر اقتصادين في العالم، الولايات المتحدة والصين، في الربع الثاني.
وزادت المخاوف من حدوث مزيد من التباطؤ الذي يلحق الضرر بالطلب على الوقود بعدما أظهرت بيانات يوم الجمعة أن التضخم في الولايات المتحدة ما يزال أكبر من مستهدف البنك المركزي البالغ اثنين بالمئة وأثارت توقعات بأن يرفع أسعار الفائدة مرة أخرى.
وقال محللو بنك أستراليا الوطني في مذكرة إن "التعليقات المتشددة بخصوص أسعار الفائدة ما زالت تثير المخاوف بشأن توقعات الطلب التي تؤثر على الأسعار".
وقد يسهم رفع أسعار الفائدة في تقوية الدولار، مما يجعل السلع أكثر تكلفة لحاملي العملات الأخرى ويقلل أيضا الطلب على النفط.
وفي استطلاع لـ "رويترز" في حزيران/ يونيو ، خفض خبراء اقتصاد ومحللون توقعاتهم لمتوسط سعر خام برنت في 2023 إلى 83.03 دولار للبرميل.
كما تباطأ نمو نشاط المصانع في الصين، أكبر مستورد للخام في العالم، في حزيران/ يونيو مع تراجع المعنويات والتوظيف بسبب الركود في السوق، وفقا لمسح للقطاع الخاص من "كايكسين/ستاندرد اند بورز غلوبال".
ومع ذلك، يتوقع بعض المحللين تقلص الإمدادات وارتفاع الأسعار في النصف الثاني من العام بعد أن تعهدت السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، بخفض الإنتاج نحو مليون برميل إضافي يوميا اعتبارا من تموز/ يوليو في حين تعمل الولايات المتحدة على تجديد مخزونها الاستراتيجي من النفط تدريجيا.
وأظهر أحدث مسح لـ "رويترز" أن إنتاج منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) من النفط لم يتراجع سوى بشكل طفيف فقط في حزيران/ يونيو ، إذ حدت الزيادات في الانتاج في العراق ونيجيريا من تأثير الخفض من منتجين آخرين.
ويترقب المستثمرون مؤتمرا يعقد في وقت لاحق من هذا الأسبوع تستضيفه أوبك ليحصلوا على دلالات حول الإمدادات.