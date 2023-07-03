تحرك محدود لأسعار النفط وسط شح المعروض ومخاوف اقتصادية

تحركت أسعار النفط في نطاق ضيق، اليوم الاثنين، بينما قوبلت المخاوف من تباطؤ الاقتصاد العالمي واحتمالات قيام مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) برفع أسعار الفائدة بتوقعات بتراجع الإمدادات في ظل التخفيضات التي أعلنها تحالف أوبك+.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت أربع سنتات إلى 75.45 دولار للبرميل بحلول الساعة 0404 بتوقيت جرينتش بعد أن ارتفعت 0.8% يوم الجمعة. وكذلك ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي ثلاثة سنتات مسجلا 70.67 دولار للبرميل بعد أن أغلق مرتفعا 1.1% في الجلسة السابقة.

وهبط برنت للربع الرابع على التوالي بنهاية حزيران/ يونيو، بينما سجل خام غرب تكساس الوسيط انخفاضا فصليا ثانيا مع تباطؤ أكبر اقتصادين في العالم، الولايات المتحدة والصين، في الربع الثاني.

وزادت المخاوف من حدوث مزيد من التباطؤ الذي يلحق الضرر بالطلب على الوقود بعدما أظهرت بيانات يوم الجمعة أن التضخم في الولايات المتحدة ما يزال أكبر من مستهدف البنك المركزي البالغ اثنين بالمئة وأثارت توقعات بأن يرفع أسعار الفائدة مرة أخرى.