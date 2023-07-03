روسيا تعتزم تخفيض صادراتها النفطية 500 ألف برميل يوميا

أعلنت روسيا عزمها تخفيض صادراتها النفطية بشكل طوعي بمقدار 500 ألف برميل يوميًا، في شهر آب/ أغسطس المقبل، بهدف تحقيق "التوازن في السوق".

وقال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك للصحفيين: "كجزء من الجهد لتحقيق التوازن في السوق، ستقطع روسيا طواعية من حصتها من إمدادات أسواق النفط بمقدار 500 ألف برميل يوميًا في شهر آب/أغسطس، عن طريق خفض هذا المقدار المحدد من الصادرات".

وسبق أن قررت روسيا خفض إنتاج النفط طواعية بمقدار 500 ألف برميل يوميًا في شهر شباط/ فبراير الماضي، قبل تمديد هذا القرار حتى نهاية العام الجاري.

لكن القرار الجديد يستهدف الصادرات الروسية، وليس الإنتاج هذه المرة.