باكورة الإستراتيجية الوطنية السعودية للصناعة.. قمر صناعي ودرونز وسيارات كهربائية خلال أشهر‎‎

تستعد شوارع السعودية لاستقبال أول دفعة من السيارات الكهربائية المصنعة محليا بينما تبني الرياض مصانع أخرى للسيارات والأقمار الصناعية وطائرات مسيرة ضمن خطة صناعية طويلة الأمد تم إطلاقها رسميا.

وأطلقت السعودية، يوم الثلاثاء، الإستراتيجية الوطنية للصناعة لبناء قطاع صناعي طموح في السنوات القادمة وبناء اقتصاد صناعي يسهم في تنويع مواردها التي اعتمدت على النفط بشكل رئيس لعقود.

واستعرضت وزارة الصناعة السعودية عبر تويتر، بعض الصناعات التي يجري توطينها في المملكة، وبينها مصنعان للسيارات الكهربائية، أحدها يتبع شركة "لوسيد" الأمريكية للسيارات الكهربائية، ويجري إنشاؤه في الوادي الصناعي بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية، في غرب المملكة.

وسيبدأ المعمل إنتاج السيارات بدءاً من العام المقبل 2023، على أن يصل لطاقته الاستيعابية الكاملة في العام 2028، والبالغة 155 ألف سيارة، مقسمة إلى أربعة أنواع مختلفة من السيارات الكهربائية، بينها نوعان حصريان للمصنع السعودي.

لكن وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس)، قالت عند الكشف عن إنشاء المصنع في مايو/أيار الماضي، إن من المتوقع البدء بتسليم مركبات المصنع الكهربائية في السوق السعودي خلال هذا العام.

كما تشمل خطط التصنيع السعودية القريبة، والتي تنتهي في غضون ثماني سنوات بشكل كامل، تصنيع قمر صناعي محلي بعد أن أنهى عدد من المهندسين السعوديين تأهيلهم في شركة "لوكهيد مارتن" الدولية وفق المعايير التي تعتمدها الشركة لمنسوبيها في جميع مراحل التصنيع والاختبار.

وأطلقت السعودية في العام 2019 قمرا صناعيا جرى تطويره بالتعاون بين شركة "لوكهيد مارتن" ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية في السعودية، وجرى خلال تلك الفترة تأهيل المهندسين السعوديين بهدف نقل خبرات التصنيع والاختبارات الخاصة بتقنيات الأقمار الصناعية الضخمة والمخصصة للاتصالات الفضائية في المدار الثابت.

وتقول وزارة الصناعة إن خطتها الصناعية تتضمن أيضاً تصنيع الطائرات العمودية المسيرة في أربع مصانع محلية، وثمانية مصانع للسبائك وتشكيل المعادن، وأدوية حيوية ولقاحات طبية في ثلاثة مصانع، بجانب تصنيع تقنيات حديثة تتضمن مستشعرات لإنترنت الأشياء في 15 مصنعاً، بالإضافة لسبعة مصانع لتجهيز المأكولات البحرية.