السعودية تودِع 5 مليارات دولار في البنك المركزي التركي
قال الصندوق السعودي للتنمية الاثنين، إن المملكة وقعت اتفاقًا مع أنقرة لإيداع 5 مليارات دولار في البنك المركزي التركي من خلاله.
وذكر الصندوق أن "هذه الوديعة تأتي امتدادًا للعلاقات التاريخية وأواصر التعاون الوثيقة التي تجمع المملكة العربية السعودية مع الجمهورية التركية وشعبها الشقيق".
وكان وزير المالية السعودي محمد بن عبد الله الجدعان أعلن في كانون الأول/ ديسمبر اعتزام بلاده إيداع المبلغ.
وقال الجدعان في ذلك الوقت للصحفيين، إن "هذا سيحدث قريبًا"، وإن "القرار اتخذ بين السعودية وتركيا".
وأضاف أن "المناقشات تدور حول التفاصيل المتبقية".
وتابع الوزير، أن "هناك تحسنًا كبيرًا في علاقة الرياض بأنقرة، والمملكة تتطلع إلى فرص استثمارية في تركيا ودول أخرى".
وكان ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، أكد عقب وقوع الزلزال، وقوف المملكة مع الجمهورية التركية ومساندتها لها لتجاوز هذه الكارثة الطبيعية التي ألمت بها.