السعودية تودِع 5 مليارات دولار في البنك المركزي التركي

وتابع الوزير، أن "هناك تحسنًا كبيرًا في علاقة الرياض بأنقرة، والمملكة تتطلع إلى فرص استثمارية في تركيا ودول أخرى".

وكان ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، أكد عقب وقوع الزلزال، وقوف المملكة مع الجمهورية التركية ومساندتها لها لتجاوز هذه الكارثة الطبيعية التي ألمت بها.