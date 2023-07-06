استقرار أسعار الذهب وسط ترقب لبيانات اقتصادية أمريكية

استقرت أسعار الذهب اليوم الخميس، فيما يترقب المستثمرون مجموعة من البيانات الاقتصادية الأمريكية التي قد تؤثر على مسار السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي)، بعد نشر محضر اجتماعه في يونيو/ حزيران الذي دعم توقعات رفع أسعار الفائدة لفترة أطول.

وبحلول الساعة 0241 بتوقيت غرينتش، استقر الذهب في المعاملات الفورية عند 1918.59 دولار للأوقية (الأونصة)، في حين تراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1% إلى 1925.00 دولار.

والذهب شديد التأثر بارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية، لأن ارتفاعها يزيد من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الذي لا يدر عائدا.

وأظهر محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي أنه وافق على إبقاء أسعار الفائدة ثابتة في اجتماع يونيو/ حزيران لكسب الوقت وتقييم ما إذا كانت هناك حاجة للمزيد من رفع الفائدة.

ويراقب المتعاملون أيضا عن كثب التطورات في ما يخص القيود الصينية على تصدير معدنين مهمين في صناعة أشباه الموصلات قبل زيارة وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين، إلى بكين اليوم الخميس.

وقال الخبير الاستراتيجي في السوق لدى "آي.جي" يب جونج رونج: "المزيد من التصعيد على تلك الجبهة بعد الاجتماع قد يضع المشاركين في السوق في موقف دفاعي".

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.1% إلى 23.1292 دولار للأوقية، بينما تراجع البلاديوم 0.9% إلى 1248.44 دولار، واستقر البلاتين عند 915.77 دولار.