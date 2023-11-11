اتفاق أمريكي صيني على "تكثيف الاتصالات" بشأن القضايا الاقتصادية

قالت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين إنها اتفقت مع نائب رئيس مجلس الدولة الصيني خه لي فنغ على "تكثيف الاتصالات" بشأن القضايا الاقتصادية، فيما نبهته لضرورة اتخاذ إجراءات صارمة مع الشركات الصينية التي تقدم الدعم المادي لروسيا من أجل حربها في أوكرانيا.

وأضافت يلين، في مؤتمر صحفي الجمعة، بعد يومين من الاجتماعات في سان فرانسيسكو، أنهما "أجريا مناقشات صريحة ومباشرة ومثمرة حول قضايا متباينة بداية من ضوابط التصدير الأمريكية وحتى مجالات التعاون المحتملة، بما في ذلك تغير المناخ وتخفيف عبء الديون عن البلدان منخفضة الدخل".

وجاءت المحادثات بين يلين وخه قبل اجتماع زعماء منظمة التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادي (أبيك)، المزمع في الفترة من 15 إلى 17 نوفمبر/تشرين الثاني في سان فرانسيسكو، الذي من المقرر أن يشهد اجتماعا بين الرئيسين الأمريكي جو بايدن والصيني شي جين بينغ.

وأكدت يلين أن "الولايات المتحدة لا ترغب في فصل اقتصادها عن الصين، بل توفير فرص متكافئة للشركات والقوى العاملة الأمريكية"، مشيرة إلى أن "وزارة الخزانة اطلعت على أدلة على احتمال مساعدة شركات وبنوك صينية في تدفق معدات تستخدمها روسيا بالحرب في أوكرانيا، رغم العقوبات الغربية المفروضة على موسكو"، منوهة إلى أن "تلك الشركات ستواجه عواقب وخيمة إذا فعلت ذلك".