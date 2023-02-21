اتفاقية لتطوير شبكة سكك حديدية بين الإمارات وعمان

وقعت شركة "عُمان والاتحاد للقطارات" يوم الثلاثاء، اتفاقية لتطوير شبكة سكك حديدية بين دولة الإمارات وسلطنة عُمان.

و"عُمان والاتحاد للقطارات" هي المُطور والمُشغل لشبكة السكك الحديدية التي تربط بين عُمان والإمارات، وقامت بتوقيع الاتفاقية مع شركتي مبادلة للاستثمار "مبادلة"، و"الاستثمار السيادي" في أبوظبي، وتمتد شبكة السكك الحديدية على مسافة 303 كم.

ووفق بيان صادر عن مكتب أبوظبي الإعلامي، فإن هذه "الشراكة تأتي في إطار سعي الجانبين لبحث الفرص الاستثمارية وتوسيع آفاق التعاون في قطاع السكك الحديدية، بما يدعم جهود شركة عُمان والاتحاد للقطارات في تسريع وتيرة العمل لإعداد الأعمال التحضيرية وإنجاز خطة العمل لتنفيذ مشروع شبكة السكك الحديدية بين الإمارات وعُمان".