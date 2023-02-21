اتفاقية لتطوير شبكة سكك حديدية بين الإمارات وعمان
وقعت شركة "عُمان والاتحاد للقطارات" يوم الثلاثاء، اتفاقية لتطوير شبكة سكك حديدية بين دولة الإمارات وسلطنة عُمان.
و"عُمان والاتحاد للقطارات" هي المُطور والمُشغل لشبكة السكك الحديدية التي تربط بين عُمان والإمارات، وقامت بتوقيع الاتفاقية مع شركتي مبادلة للاستثمار "مبادلة"، و"الاستثمار السيادي" في أبوظبي، وتمتد شبكة السكك الحديدية على مسافة 303 كم.
ووفق بيان صادر عن مكتب أبوظبي الإعلامي، فإن هذه "الشراكة تأتي في إطار سعي الجانبين لبحث الفرص الاستثمارية وتوسيع آفاق التعاون في قطاع السكك الحديدية، بما يدعم جهود شركة عُمان والاتحاد للقطارات في تسريع وتيرة العمل لإعداد الأعمال التحضيرية وإنجاز خطة العمل لتنفيذ مشروع شبكة السكك الحديدية بين الإمارات وعُمان".
وقال المكتب، إن "اتفاقية التعاون تتضمن تشكيل مجموعات عمل ولجنة مشتركة للاستفادة من القدرات والمعرفة المشتركة، والعمل المشترك على تطوير دراسة الجدوى الاقتصادية والمالية، بالإضافة إلى الاستثمار المشترك في تطوير مشروع السكك الحديدية بين الإمارات وعُمان، والتعاون المشترك لتعزيز القيمة المضافة للمشروع".
وشهد توقيع الاتفاقية سهيل بن محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية الإماراتي رئيس مجلس إدارة شركة "عُمان والاتحاد للقطارات"، إلى جانب عدد من أعضاء مجلس إدارة شركة "عُمان والاتحاد للقطارات".
ووقع الاتفاقية، أحمد المساوي الهاشمي، الرئيس التنفيذي لشركة عُمان والاتحاد للقطارات، والدكتور بخيت سعيد الكثيري، المدير التنفيذي لوحدة الصناعات الإستراتيجية بقطاع الاستثمار في الإمارات بشركة مبادلة.
ونقل البيان عن وزير الطاقة والبنية التحتية الإماراتي قوله، إن "تأسيس شركة عُمان والاتحاد للقطارات يأتي امتداداً للعلاقات الإستراتيجية والروابط التاريخية المتينة التي تجمع بين دولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عُمان".
وأضاف أنها "ثمرة العلاقات الوطيدة بين الاتحاد للقطارات وقطارات عُمان، حيث تهدف الشركة المشتركة إلى فتح آفاق جديدة في قطاعات البنية التحتية والنقل والخدمات اللوجستية، بالإضافة إلى تعزيز الحركة التجارية والترابط الاجتماعي، وذلك من خلال ربط المناطق الاقتصادية والصناعية والتجارية والسكنية بشبكة سكك حديدية".
وتابع: "يأتي توقيع اتفاقية التعاون بين شركة عُمان والاتحاد للقطارات وشركة مبادلة انطلاقاً من حرص الطرفين على بناء الشراكات الإستراتيجية وتوطيد أواصر التعاون مع الجهات الرائدة التي من شأنها أن تقدم قيمة مضافة لتعزيز الاستثمار والنمو الاقتصادي والتنمية الشاملة في الدولتين".
وأوضح المزروعي: "ستسهم الاتفاقية في دعم أهداف تعزيز وتنمية الاقتصاد الوطني في دولة الإمارات وسلطنة عُمان، عبر رفع كفاءة منظومة سلاسل التوريد وفتح آفاق تجارية جديدة عبر الحدود بين الدولتين الشقيقتين، وإضافة وسائل نقل آمنة ومستدامة باستخدام السكك الحديدية للبضائع والركاب".
من جهته، قال الدكتور بخيت سعيد الكثيري، المدير التنفيذي لوحدة الصناعات الإستراتيجية بقطاع الاستثمار في الإمارات بشركة مبادلة: "تأتي هذه الاتفاقية التي تم توقيعها بين مبادلة وشركة عُمان والاتحاد للقطارات لاستكشاف فرص جديدة في قطاع البنية التحتية والنقل والخدمات اللوجستية".
وأضاف الكثيري: "تهدف هذه الشراكة الإستراتيجية مع شركة عُمان والاتحاد للقطارات إلى خطوة مهمة نحو دفع التنمية الاقتصادية وتعزيز التعاون بين البلدين، وكذلك خلق قيمة لجميع أصحاب المصلحة".
من جانبه، قال أحمد المساوي الهاشمي، الرئيس التنفيذي لشركة عُمان والاتحاد للقطارات: "تحظى شبكة السكك الحديدية التي تربط بين عُمان والإمارات، بأهمية إستراتيجية".
ولفت الهاشمي إلى أنها "تعد إضافة نوعية لمنظومة الخدمات اللوجستية في البلدين، فضلاً عن مساهمتها في تعزيز مستويات التنافسية في السوق والتقليل من التكلفة الإجمالية لسلسلة التوريد".
ووفق بيان مكتب أبو ظبي الإعلامي، يأتي توقيع الاتفاقية في أعقاب تأسيس شركة عُمان والاتحاد للقطارات المملوكة بالمناصفة بين قطارات عُمان، المُطور لشبكة السكك الحديدية الوطنية في سلطنة عُمان، والاتحاد للقطارات، المُطور والمشغل لشبكة السكك الحديدية الوطنية في دولة الإمارات العربية المتحدة.
وذلك بموجب الاتفاقية التي جرى توقيعها في شهر أيلول/سبتمبر الماضي بين كل من "الاتحاد للقطارات" و"قطارات عُمان" على هامش زيارة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات.
قطارات ركاب بسرعة 200 كم/الساعة
ولفت البيان إلى أن "شبكة السكك الحديدية المشتركة بين دولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عُمان ستسهم في رفع مستويات التنافسية في السوق وخفض التكلفة الإجمالية لسلاسل التوريد؛ وذلك لما تتمتع به من مستويات عالية من الكفاءة مقارنة بوسائل النقل الأخرى".
وسيسهم المشروع أيضاً في توفير فرص تجارية واستثمارية واعدة للقطاع الخاص، وتوفير فرص عمل جديدة ومتنوعة، وتأهيل الكفاءات والخبرات الوطنية، وإثراء الأنشطة السياحية، وتعزيز تنافسية البلدين في الخارطة التجارية العالمية كمحور لوجستي للاستيراد والتوزيع إلى الأسواق الإقليمية، بحسب البيان.
وسيعمل مسار شبكة السكك الحديدية بين البلدين على تبني أعلى معايير الأمان والسلامة والبيئة العالمية لتقديم خدمات آمنة وسريعة لنقل الركاب وشحن البضائع.
وتصل سرعة قطار الركاب إلى 200 كم في الساعة، ويقطع المسافة بين صحار وأبوظبي في 100 دقيقة، وبين صحار والعين في47 دقيقة، بينما تصل سرعة قطار البضائع إلى 120 كم في الساعة.