الأردن يتفق مع صندوق النقد على برنامج إصلاح بقيمة 1.2 مليار دولار

اتفق الأردن مع صندوق النقد الدولي على برنامج إصلاح مالي جديد بقيمة 1.2 مليار دولار على مدى 4 أعوام، وفق ما أعلنه وزير المالية الأردني محمد العسعس، اليوم الخميس.

ونقلت وكالة "بترا" الأردنية عن تصريح للعسعس، قوله إن البرنامج تم إعداده من قبل وزارات ومؤسسات أردنية مختصة، وسيساعد المملكة على المحافظة على الاستقرار المالي وتعزيز النمو الاقتصادي.

وسيكون ذلك "عبر رفع تنافسية الاقتصاد الوطني، ودعم التصدير، بهدف خلق الوظائف لتخفيف نسبة البطالة، إضافة إلى التوسع بالحماية الاجتماعية"، وفق العسعس.

وأكد التزام الحكومة في الاستمرار بمكافحة التهرب والتجنب الضريبي، وهو ما يحقق عدالة ضريبية ويرفع الإيرادات العامة للخزينة بدون إضافة أي أعباء ضريبية جديدة على المواطنين، مشددًا على أن البرنامج لا يتضمن رفعًا لأي ضرائب أو فرض ضرائب جديدة.