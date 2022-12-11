وزير الطاقة السعودي: التطورات العالمية أثبتت أن "أوبك+" اتخذت القرار الصحيح

قال وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان، اليوم الأحد، إنه يصر على مشاركة كل أعضاء تحالف أوبك+ في صنع القرار، مضيفا أن التطورات العالمية الأخيرة "أثبتت أن المجموعة اتخذت القرار الصحيح".

وأضاف الأمير في منتدى بالرياض على خلفية إعلان المملكة ميزانية 2023، أن العمل الجماعي يتطلب اتفاقا، بالتالي فهو ما زال يصر على أن يكون كل عضو في أوبك+ سواء كان منتجا كبيرا أو صغيرا جزءا من صنع القرار، مؤكدا أن "الإجماع له آثار إيجابية على السوق".