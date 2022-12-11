وزير الطاقة السعودي: التطورات العالمية أثبتت أن "أوبك+" اتخذت القرار الصحيح
قال وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان، اليوم الأحد، إنه يصر على مشاركة كل أعضاء تحالف أوبك+ في صنع القرار، مضيفا أن التطورات العالمية الأخيرة "أثبتت أن المجموعة اتخذت القرار الصحيح".
وأضاف الأمير في منتدى بالرياض على خلفية إعلان المملكة ميزانية 2023، أن العمل الجماعي يتطلب اتفاقا، بالتالي فهو ما زال يصر على أن يكون كل عضو في أوبك+ سواء كان منتجا كبيرا أو صغيرا جزءا من صنع القرار، مؤكدا أن "الإجماع له آثار إيجابية على السوق".
نصر على أن يكون كل عضو في أوبك+ سواء كان منتجا كبيرا أو صغيرا جزءا من صنع القرار.
الأمير عبد العزيز بن سلمان
وأوضح الوزير أن "أوبك+ نجحت في تجاوز جميع التحديات الجيوسياسية وجائحة كورونا، كما تجاوزت الكثير من الضغوط وتضع الحفاظ على السوق بالمقام الأول"، لافتا إلى أن "أوبك+ تعمل وفق منظور اقتصادي بعيدا عن الشأن السياسي، حريصة على الحد من تقلبات الأسواق، ولديها برامج ورؤية ومستهدفات للحفاظ على سوق الطاقة".
أوبك+ نجحت في تجاوز جميع التحديات الجيوسياسية وجائحة كورونا، كما تجاوزت الكثير من الضغوط وتضع الحفاظ على السوق بالمقام الأول.
وزير الطاقة السعودي