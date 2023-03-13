أسهم "أدنوك للغاز" الإماراتية ترتفع بنسبة 19% بعد أول يوم تداول

ارتفعت أسهم "أدنوك للغاز" بنسبة 19% في نهاية أول أيام التداول في سوق أبوظبي للأوراق المالية الإثنين، ضمن طرح عام أولي بقيمة 2,5 مليار دولار، يأتي في خضم الطلب المتزايد على الغاز.

وارتفع سعر سهم "أدنوك للغاز"، الشركة التابعة لمجموعة "أدنوك" المملوكة للحكومة الإماراتية، من 2,37 درهم (0,645 دولار) إلى 2,96 درهم بعد دقائق من بداية عملية التداول، قبل أن يغلق على سعر 2,82 درهم (0,77 سنت).

والاكتتاب العام لشركة "أدنوك للغاز" أكبر طرح أولي على مستوى العالم حتى الآن خلال عام 2023، وأكبر إدراج على الإطلاق في سوق أبوظبي للأوراق المالية.