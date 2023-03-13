أسهم "أدنوك للغاز" الإماراتية ترتفع بنسبة 19% بعد أول يوم تداول
ارتفعت أسهم "أدنوك للغاز" بنسبة 19% في نهاية أول أيام التداول في سوق أبوظبي للأوراق المالية الإثنين، ضمن طرح عام أولي بقيمة 2,5 مليار دولار، يأتي في خضم الطلب المتزايد على الغاز.
وارتفع سعر سهم "أدنوك للغاز"، الشركة التابعة لمجموعة "أدنوك" المملوكة للحكومة الإماراتية، من 2,37 درهم (0,645 دولار) إلى 2,96 درهم بعد دقائق من بداية عملية التداول، قبل أن يغلق على سعر 2,82 درهم (0,77 سنت).
والاكتتاب العام لشركة "أدنوك للغاز" أكبر طرح أولي على مستوى العالم حتى الآن خلال عام 2023، وأكبر إدراج على الإطلاق في سوق أبوظبي للأوراق المالية.
ويفيد سعر الطرح النهائي البالغ 2,37 درهم، بأنّ قيمة الشركة تبلغ حوالي 50 مليار دولار.
ومع تجاوز الاكتتاب القيمة المستهدفة بخمسين مرة، بات الطلب على الطرح العام لأدنوك هو الأكبر في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، متجاوزًا الرقم القياسي العالمي الذي سجلته شركة "أرامكو" السعودية قبل ثلاث سنوات والبالغ 29,4 مليار دولار.
وقالت كبيرة الاقتصاديين في بنك أبوظبي التجاري الإماراتي مونيكا مالك لوكالة "فرانس برس"، إنه "كان من المتوقع أن يظل الطلب على الأسهم قويًا بعد الإدراج".
وجاء الاكتتاب العام الأولى الذي نظمته أدنوك في أعقاب التهافت للبحث عن موارد غاز بديلة بعد الغزو الروسي لأوكرانيا، وأيضًا مع بحث الدول عن مصادر طاقة أنظف لمواجهة أزمة التغيّر المناخي.
"وقود انتقالي"
واحتفظت أدنوك التي تدرّ أكبر الإيرادات في الدولة، بحصة 90% في الشركة الجديدة التابعة لها والتي تشكّلت من وحداتها السابقة لمعالجة الغاز الطبيعي المسال.
ويوصف الغاز بأنه أنظف بيئيًا من أنواع الوقود الأحفوري الأخرى، مع سعي دول كثيرة في العالم للحد من انبعاثاتها.
واعتبر الخبير في مجال الطاقة رودي بارودي، أن الغاز الطبيعي المسال هو "أهم وقود انتقالي بينما يتم التخلي عن المواد الهيدروكربونية".
والعام 2021 أنتجت الإمارات 57 مليار متر مكعب تقريبًا من الغاز الطبيعي، أي 1,4 % من الإنتاج العالمي، وفقًا لإحصاءات شركة "بريتيش بتروليوم".
وفي العام نفسه، صدّرت الإمارات نحو 8,8 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال تمثل نحو 1,7% من حجم الصادرات العالمية، وفقًا لشركة الطاقة البريطانية العالمية.
وقال بارودي، إنه "مع تسارع وتيرة الجهود العالمية لمكافحة التغير المناخي، فإن دور الغاز الطبيعي بشكل عام من المتوقع على نطاق واسع أن ينمو".
وأضاف: "تتمتع أدنوك بسمعة طيبة، لذلك كان متوقّعًا أن يجتذب الطرح العام في +أدنوك للغاز+ اهتمامًا قويًا".
وقد يكون الاكتتاب العام الأولي لأدنوك للغاز بداية سلسلة اكتتابات عامة أخرى في أبوظبي هذا العام.
ويُتوقّع أن تسير نحو ثماني شركات على الأقل في مجالات التكنولوجيا وإدارة الأصول والطب المتجدد على خطى أدنوك، وفق ما نقلت وكالة بلومبيرغ المالية عن المدير العام للشؤون الاقتصادية في دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي سامح القبيسي.