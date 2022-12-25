من النرويج إلى الإكوادور.. 4 شواطئ نادرة ذات رمال خضراء
عادة ما تكون رؤية اللون الأخضر على الشواطئ انعكاسًا لأشجار النخيل المتمايلة أو الأعشاب البحرية التي تخرج من المياه.
لكن هناك أربعة أماكن في العالم تتمتع بشواطئ رملية خضراء، حيث تحتوي حبيبات الرمل على جزيئات بلورية تسمى "الزبرجد الزيتوني" وهو معدن بركاني مركب من سيليكات المغنسيوم والحديد.
ويمكن أن تساعد هذه الرمال الخضراء البلدان على أن تكون محايدة للكربون، لأنها تمتص الكربون من الغلاف الجوي.
وفيما يأتي قائمة بالشواطئ الأربعة التي تمتلك رمالا خضراء نادرة، كما رصدتها صحيفة "ذا صن" :
بحيرة Hornindalsvatnet
تقع البحيرة في النرويج، وهي أعمق بحيرة في أوروبا، ويبلغ عمقها 1686 قدمًا، وتمتلك هذه البحيرة شواطئ برمال خضراء مذهلة، تشكلت على مدى آلاف السنين بواسطة رواسب معدنية خضراء نتجت عن الحركات الجليدية.
رغم أن هذا المكان ليس الخيار الأكثر دفئًا للزيارة، كما إنه ليس شاطئًا بالمعنى الحرفي، إلا أنه المكان الوحيد في أوروبا الذي يمكن من خلاله اكتشاف هذه الظاهرة الغريبة.
شاطئ باباكوليا
يعد شاطئ باباكوليا الواقع في جزيرة هاواي، واحدًا من أربعة شواطئ فقط في العالم لديها رمال خضراء، ونتجت عن ثوران بركاني منذ ما يقرب من 50 ألف عام.
لا يمكن الوصول إلى شاطئ باباكوليا إلا من خلال نزهة على المنحدرات، وعند الوصول، سيجد المسافرون حبيبات الرمال من الزبرجد الزيتوني النقي، ولكن ينبغي الحذر؛ لأن السلطات تفرض غرامات باهظة تصل إلى 100 ألف دولار لمن يتم القبض عليه بمحاولة الاستيلاء على هذه الرمال.
شاطئ جزيرة فلوريانا
تعد جزر غالاباغوس واحدة من أكثر الوجهات المعزولة والفريدة في العالم، وتتكون هذه الجزر من البراكين وتستضيف عددًا من أنواع الحياة البرية التي لا توجد في أي مكان آخر على الأرض.
تتمتع جزيرة فلوريانا في الإكوادور بشاطئها الرملي الأخضر الذي تكون من المواقع البركانية لجزر غالاباغوس القريبة على مر السنين.
وتشتهر المنطقة بأسماك الرقيطة والسلاحف البحرية، ويمكن الاستمتاع أيضًا بطيور النحام (الفلامنجو) وأسود البحر في الجزيرة.
شاطئ تالوفوفو
يمتلك شاطئ تالوفوفو في جزيرة غوام في المحيط الهادئ، رمالا خضراء، ولاحظ الزوار أن الرمال الخضراء للشاطئ لا يمكن ملاحظتها إلا خلال أشهر الصيف وضمن الظروف الجوية المثالية.
وعندما لا يكون الطقس جيدًا، تبدو الرمال الخضراء ذات لون بني غامق بسبب تراكم الرواسب التي تجعلها أكثر قتامة وموحلة.
ويعتبر تالوفوفو أيضًا، أحد أفضل مواقع ركوب الأمواج في غوام، كما إن المنحدرات الجيرية المحيطة به تجعله رائعًا أيضًا.