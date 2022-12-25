من النرويج إلى الإكوادور.. 4 شواطئ نادرة ذات رمال خضراء

عادة ما تكون رؤية اللون الأخضر على الشواطئ انعكاسًا لأشجار النخيل المتمايلة أو الأعشاب البحرية التي تخرج من المياه.

لكن هناك أربعة أماكن في العالم تتمتع بشواطئ رملية خضراء، حيث تحتوي حبيبات الرمل على جزيئات بلورية تسمى "الزبرجد الزيتوني" وهو معدن بركاني مركب من سيليكات المغنسيوم والحديد.

ويمكن أن تساعد هذه الرمال الخضراء البلدان على أن تكون محايدة للكربون، لأنها تمتص الكربون من الغلاف الجوي.

وفيما يأتي قائمة بالشواطئ الأربعة التي تمتلك رمالا خضراء نادرة، كما رصدتها صحيفة "ذا صن" :

بحيرة Hornindalsvatnet