"روسبنك" الروسي يوقف عملياته بالدولار واليورو بعد العقوبات الأمريكية

أوقف مصرف روسبنك الروسي عملياته بالدولار الأمريكي واليورو والدرهم، محذرا من احتمال وقف بعض المعاملات، بعد أن فرضت واشنطن أمس الخميس، عقوبات على البنك ومالكه فلاديمير بوتانين.

وفرضت الولايات المتحدة عقوبات على بوتانين (61 عاما) وشركته القابضة "إنتيروس" و"روسبنك" وأفراد من عائلته.