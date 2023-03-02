روسيا.. البطالة تنخفض لمستوى قياسي 3.6% في يناير بفعل التعبئة العسكرية

أظهرت مجموعة من البيانات الاقتصادية الصادرة الأربعاء أن معدل البطالة في روسيا وصل إلى مستوى قياسي منخفض بلغ 3.6 % في يناير/ كانون الثاني، وأن الاقتصاد انكمش 3.2 %، مما يسلط الضوء على المشكلات الكثيرة التي تواجهها موسكو في تعزيز النمو الاقتصادي هذا العام.

وأثبت الاقتصاد الروسي متانة غير متوقعة في مواجهة العقوبات الغربية العام الماضي، لكن العودة إلى مستويات الرخاء قبل الصراع قد تكون أمرًا بعيد المنال مع توجيه المزيد من الإنفاق الحكومي نحو الجيش.

ويعد انخفاض معدل البطالة في روسيا دليلاً على نقص العمالة، وقد أصبح أكثر وضوحاً منذ أن أمر الرئيس فلاديمير بوتين بالتعبئة الجزئية للقوات، الأمر الذي أدى إلى استدعاء مئات الآلاف، أغلبهم من الشبان في سن العمل، للجيش أو الفرار من البلاد.