صندوق النقد: وضع اقتصادي معقد في الأرجنتين

تتواصل المفاوضات بين الحكومة الأرجنتينية وصندوق النقد الدولي للتوصل لإتفاق بين الجانبين حول المراجعة الخامسة للبرنامج الاقتصادي الحكومي، ومواجهة الوضع الاقتصادي المعقد في البلاد.

وقالت صحيفة "ELDIA" الأرجنتينية، نقلا عن المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي جولي كوزاك ، إن "المفاوضات المكثفة بين حكومة الأرجنتين والصندوق جارية للتوصل إلى اتفاق بشأن إعادة صياغة البرنامج الاقتصادي الحكومي واستكمال مراجعته الخامسة".

وأكدت كوزاك، في مؤتمر صحفي، مساء الخميس، أن "فرقنا تواصل العمل بشكل مكثف مع الأرجنتين لمساعدتها على إحراز تقدم في المراجعة الخامسة ومواجهة وضع اقتصادي معقد للغاية، حيث تتمحور تلك المناقشات حول إيجاد بدائل لتعزيز برنامج السلطات الأرجنتينية مع الاعتراف بتأثير الجفاف على الوضع الاقتصادي".

يذكر أن إدارة صندوق النقد الدولي وافقت على دفع شريحة جديدة من المساعدات للأرجنتين بقيمة 5.3 مليار دولار في نيسان/أبريل الماضي، بعد نجاح مفاوضات المراجعة الرابعة للاتفاقية بين الطرفين، والتي وقعت في أذار/مارس 2021.

وبذلك يبلغ مجموع ما تلقته بوينوس آيرس 28.8 مليار دولار من إجمالي الأموال المخصصة بالفعل للأرجنتين منذ بدء برنامج المساعدة في أذار/مارس 2022 وقدرها 44 مليار دولار.

المصدر: صحيفة "ELDIA" الأرجنتينية