إيران تعلن أنها ستبدأ مد الأنابيب تمهيدا لتصدير الغاز إلى سلطنة عمان
نقلت وكالة أنباء فارس الإيرانية عن مدير شركة الهندسة وتطوير الغاز الإيراني رضا نوشادي قوله إن عمليات مد أنابيب الغاز بين منطقتي ميناب وكوه مبارك في جنوب ايران بهدف تصدير الغاز الى سلطنة عمان، ستبدأ خلال العام الإيراني الجاري (بدأ في 21 مارس الماضي) .
وأضاف نوشادي أن اتفاقية تصدير الغاز الإيراني إلى سلطنة عمان تنص على مد أنابيب الغاز من مدينة مينا بالى منطقة كوه مبارك بالقرب ميناء جاسك الايراني.
وكانت إيران أعلنت العام الماضي الموافقة على إحياء مشروع مد خط أنابيب لضخ الغاز الإيراني إلى سلطة عمان بعد توقف دام نحو عقدين.
وفي عام 2013، وقع البلدان اتفاقا بقيمة 60 مليار دولار على مدى 25 عاما تزود إيران بموجبه عمان بالغاز عبر خط أنابيب تحت البحر.
وفي عام 2016، جدد البلدان جهودهما لتنفيذ هذا المشروع.