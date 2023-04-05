الروس والإسرائيليون يرفعون أسعار العقارات في ليماسول القبرصية

"خطير"

خلال عام واحد، ارتفعت الإيجارات في ليماسول بنسبة 23 بالمئة، بحسب بيانات "آسك واير" وهي شركة ناشئة تراقب سوق العقارات في قبرص. وللمقارنة، ارتفعت في العاصمة نيقوسيا بنسبة 14 بالمئة فقط.

وجذب ذلك "المستثمرين الإسرائيليين الذين يعتبرون قبرص فرصة جيدة جدًا للاستثمار"، بحسب ماريوس كونستانتينو، رئيس شركة "كويكليتس".

وأدى ذلك أيضًا إلى ارتفاع أسعار العقارات. يقول بافلو لويزو، مؤسس "آسك واير" إنه "يتم بناء المزيد من الشقق لبيعها مقابل 500 أو 700 ألف يورو".

ويقف وراء هذه العمليات غالبًا مستثمرون أجانب و"خاصة إسرائيليين" يفرون من عدم الاستقرار في بلادهم.

ويضيف: "يبيع أجانب الأرض لأجنبي الذي يشيد فيها بناء لتأجيره أو بيعه لأجنبي. هذا المثلث، نعرفه منذ 15 عامًا".

في 2008، كان البناء منتشرا في الجزيرة، منازل ومبان وناطحات سحاب.

منحت المصارف المطورين العقاريين قروضًا ضخمة دون قيود، وهو أحد الأسباب التي دفعت البلاد إلى حافة الانهيار المصرفي في 2013، في أعقاب الأزمة اليونانية.

وأكد أن "النظام الاقتصادي أصبح أقوى الآن، لكن الأمر لا يزال خطيرًا عندما يجعل الأجانب بلدك ملعبًا ماليًا".

وفي قبرص، تم بيع 4123 عقارا لأجانب في 2022، مقارنة بـ 2432 في 2020، بحسب الخبير العقاري أنتونيس لويزو.