تحليل: التحديات الاقتصادية تتعمق وسط الأزمة العالمية

استمرت التحديات الناجمة عن تداعيات فيروس كورونا، والحرب بين روسيا وأوكرانيا، بالتصاعد في مشهد الاقتصاد العالمي، ما عزز مناخًا من القلق العميق حول العالم خلال العام الماضي.

وبحسب تحليل نشره موقع "The Business Standard"، فإن النتيجة الملحوظة لهذه التحديات كانت الانخفاض الملموس في القوة الشرائية بين ذوي الدخل المنخفض والمتوسط، خاصة أولئك الذين يعتمدون على دخل ثابت.

وقال الموقع إن هذا الانخفاض تفاقم بسبب ما يقرب من عامين من ارتفاع معدلات التضخم.