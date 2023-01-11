تقرير: "تويتر" يخطط لتخصيص مكافآت مالية لمستخدميه "الأكثر متابعة"
كشف تقرير فرنسي، أن "تويتر" يخطط لتقديم تعويضات مالية للمستخدمين الأكثر متابعة والأكثر نجاحا على هذه الشبكة، حيث يستعد القائمون على "تويتر" لإطلاق خدمة "العملات المعدنية" لمكافأة أفضل المساهمين قريبا.
وأكد موقع "بي أف أم تي في" الإخباري الفرنسي في تقرير نشره اليوم الأربعاء، أنّ نشر نكتة جيدة أو معلومات حصرية على "تويتر" سيكون مصدرا لجلب المال قريبا.
وأضاف التقرير أنّ "تويتر" على وشك الكشف عن طريقة لمكافأة أصحاب المنشورات الناجحة، من خلال عملة افتراضية يوزّعها المشاهد بالشكل الذي يراه مناسبا لمنشئي البث المباشر، وسيتمكن مستخدم الشبكة الاجتماعية من منح "عملات معدنية" للمنشورات وفقا لتقديراته.
ووفق التقرير، فقد تم الكشف عن الخيار المستقبلي من قبل الباحثة في الأمن الإلكتروني، جين مانشون وونغ، التي نشرت عدة صور تتحدث عن إجراء مختلف عن "متابع جيّد" - وهو نوع من الاشتراكات في حساب "تويتر" ـ مشيرة إلى أنّه تم اقتراح قائمة جديدة بالتمييزات.
ويوضح التقرير أنّه اعتمادًا على عدد العملات الممنوحة سيتم تخصيص رتب للمشاركات تتراوح من عملة واحدة إلى 5000 عملة معدنية.
ولتوزيع رموز المكافآت هذه سيتعين على مستخدمي "تويتر" أولاً شراءها، ومن ثم سيقوم التطبيق بإعادة التوجيه إلى منصة الدفع "سترايب"، وفق التقرير الذي أوضح أنّ ميزة "تويتر" لن تكون مرتبطة بعملة "البيتكوين"، كما لم تشر جين مانشون وونغ إلى أي عملة مشفرة بعينها.
وحتى الآن لم تتسرب أي معلومات بخصوص إعادة توزيع العملات، ولا يزال سعر رمز التعويض غير معروف، وكذلك الحصة التي يخطط "تويتر" لأخذها، لأن تنفيذ وظيفة العملات المعدنية هو جزء من الخطة التي تهدف إلى جعل الشبكة الاجتماعية مربحة تحت قيادة الرئيس التنفيذي الجديد إيلون ماسك.
وكان ماسك قد أعلن قبل أيام في تغريدة على "تويتر" أنّ منصة التواصل الاجتماعي ستقوم بتعديل ميزة عدد المشاهدات التي تم طرحها مؤخراً، مما يسمح للمستخدمين بإيقاف تشغيلها إذا رغبوا في ذلك.
وجاءت تغريدة ماسك ردّا على تعليق أحد المستخدمين على التصميم الجديد. وأشار ماسك إلى الأداة التي تسمح للأشخاص بمعرفة عدد المرات التي شوهدت فيها تغريدتهم، قائلا: "سنقوم بترتيب الجماليات وإضافة إعدادات لإيقافها، لكنني أعتقد أن كل شخص تقريباً سيحبها"، وفق تعبيره.