تقرير: "تويتر" يخطط لتخصيص مكافآت مالية لمستخدميه "الأكثر متابعة"

ووفق التقرير، فقد تم الكشف عن الخيار المستقبلي من قبل الباحثة في الأمن الإلكتروني، جين مانشون وونغ، التي نشرت عدة صور تتحدث عن إجراء مختلف عن "متابع جيّد" - وهو نوع من الاشتراكات في حساب "تويتر" ـ مشيرة إلى أنّه تم اقتراح قائمة جديدة بالتمييزات.

ويوضح التقرير أنّه اعتمادًا على عدد العملات الممنوحة سيتم تخصيص رتب للمشاركات تتراوح من عملة واحدة إلى 5000 عملة معدنية.

ولتوزيع رموز المكافآت هذه سيتعين على مستخدمي "تويتر" أولاً شراءها، ومن ثم سيقوم التطبيق بإعادة التوجيه إلى منصة الدفع "سترايب"، وفق التقرير الذي أوضح أنّ ميزة "تويتر" لن تكون مرتبطة بعملة "البيتكوين"، كما لم تشر جين مانشون وونغ إلى أي عملة مشفرة بعينها.