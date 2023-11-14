انهيار الريال اليمني وسط تحذيرات من أعباء إضافية لحرب غزة

ويأتي هذا التراجع المستمر للريال اليمني، في ظل غياب الإجراءات الحكومية الملموسة لوقف انهيار العملة المحلية، على الرغم من اجتماعات قيادة الدولة بالوزراء والاختصاصيين المعنيين بالشأن الاقتصادي، قبل أسبوعين، واجتماعات الحكومة المتواصلة، لمناقشة وضع العملة الوطنية في ظل استمرار توقف تصدير النفط، والتطورات الإقليمية والدولية المرتبطة بالعدوان الإسرائيلي على غزة، وتداعياتها المحتملة على مختلف القطاعات في اليمن.

وقال المحلل الاقتصادي، ماجد الداعري، في حديثه لـ"إرم نيوز"، إن عودة تدهور العملة المحلية مرتبط باستمرار الأزمة الاقتصادية، وتوقف تصدير النفط والغاز، في ظل غياب المنح والدعم الخارجي، وعجز الحكومة عن القيام بأي حلول أو إصلاحات اقتصادية، ومحاربة للفساد.

وأشار إلى تراكم تأثيرات الحرب والصراع اليمني، وانعكاسها على قيمة صرف العملة المحلية المتدهور والمتزامن مع إيقاف مزادات البنك المركزي اليمني، التي قال إنها "عديمة التأثير".

ويعتقد الداعري، أن "الحكومة عاجزة كل العجز عن اتخاذ أي حلول أو معالجات لأزمة انهيار الصرف، نتيجة انعدام كل الخيارات أمامها وعدم أهليتها لاستيعاب أي مساعدات خارجية لإنقاذ الموقف الاقتصادي".

محذرًا من تداعيات كارثية إضافية على الاقتصاد اليمني، بسبب العدوان الإسرائيلي على غزة، و"إعلان ميليشيات الحوثيين المشاركة وإقحام اليمن في أتون هذا الصراع من خلال تبنيهم قصف منطقة إيلات واستهداف إسرائيل بصواريخ ومسيرات، وعدم اكتراثهم بالنتائج الكارثية لأي رد إسرائيلي أو أمريكي، أو فرضهما عقوبات على اليمن عمومًا في ظل هذا الوضع الاقتصادي غير المسبوق، مع انسداد الأفق السياسي وتعثّر مفاوضات السلام لوقف الحرب واستئناف تصدير النفط والغاز".

وكان البنك الدولي، قد حذّر في أواخر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، من أن تصاعد الحرب على غزة واستمرار الحرب الروسية الأوكرانية، سيؤديان إلى أضرار بالغة على الاقتصاد العالمي، تتسبب في حدوث "صدمة طاقة مزدوجة للمرة الأولى منذ عقود".