بلومبيرغ: أزمة الأرز في الفلبين تُنذر بتضخم عالمي

قالت وكالة "بلومبيرغ" إن أسعار الأرز في الفلبين شهدت تضخمًا غير مسبوق، خلال 5 سنوات حتى شهر آب/أغسطس الماضي، وهو ما يُنذر بتضخم عالمي يُعيد ذكريات صدمة عام 2018، أدت إلى نهاية الحد الأقصى للواردات، الذي استمر عقدين من الزمن.

وأكد البنك المركزي الفلبيني استعداده لاستئناف تشديد السياسة النقدية، إذا لزم الأمر، في حين تسود الدبلوماسية والصفقات في أماكن أخرى مع اندفاع الدول الأخرى لتأمين الإمدادات.

ونقلت الوكالة عن الخبيرة الاقتصادية في منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة، شيرلي مصطفى، قولها إن ضغوط الأسعار تتفاقم بسبب القيود.