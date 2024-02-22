في ارتفاع مستمر.. أسعار الكهرباء والاتصالات تكوي جيوب السوريين

أعلنت وزارة الكهرباء السورية رفع سعر الكيلو واط الساعي المنزلي والصناعي، فور صدور قرارات رفع أسعار الخبز والمحروقات، ساندتها وزارة الاتصالات التي رفعت سعر المكالمات والإنترنت.

وقال معاون وزير الكهرباء أدهم بلان، إن رفع التعرفة يهدف إلى مواكبة التضخم والغلاء العالمي، ويجب على الكهرباء السورية ألا تكون منخفضة بشكل كبير مقارنة بالتعرفة العالمية.

فيما أكدت وزارة الاتصالات والتقانة، أن رفع الأسعار الذي جاء نتيجة الغلاء العالمي، يهدف إلى المحافظة على سوية الخدمات المقدمة.

غلاء بلا خدمة

ويتندّر السوريون عادة عندما يتم رفع أسعار بعض الخدمات غير المتوفرة أصلاً، فالكهرباء لا تصل إلى المنازل سوى ساعتين يومياً، وهو ما يؤكد أن الوزارة مشغولة بالجباية أكثر من أداء مهمتها بتوفير الكهرباء.

ويقول الباحث الاقتصادي زياد غصن لـ"إرم نيوز": "كل مرة تتحجّج فيها الحكومة بمواكبة الأسعار العالمية لتبرير الغلاء، تثبت أنها تتعامل مع الشعب بعقلية التجار الذين يرفعون الأسعار استناداً إلى أسعار الصرف وغلاء المواد".

ويعدّ شح الكهرباء مشكلة قديمة في سوريا، لكنها تفاقمت بعد الحرب، بسبب نقص الفيول والغاز اللازمين لتشغيل المحطات. وحسب وزارة الكهرباء، تحتاج سوريا يومياً 6 آلاف ميغاواط، بينما المتوفر لا يتجاوز 2100.