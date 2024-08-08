عوّض مؤشر الأسهم القياسي في أوروبا خسائر منّي بها في وقت سابق من الجلسة، وأغلق على ارتفاع طفيف بفضل بيانات سوق العمل في أمريكا، وانتعاش أسهم قطاع الرعاية الصحية بعد تعافي سهم شركة "نوفو نورديسك".

وأغلق المؤشر "ستوكس 600" على ارتفاع 0.1% بعد تراجع حاد لأسهم شركات التكنولوجيا في وقت سابق، أدى إلى انخفاض المؤشر الأوروبي بأكثر من 1% خلال اليوم الخميس، بحسب ما ذكرت وكالة "رويترز".

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وأظهرت بيانات اليوم الخميس انخفاض عدد الأمريكيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانة البطالة بأكثر من المتوقع الأسبوع الماضي؛ مما يشير إلى أن المخاوف من تدهور سوق العمل كان مبالغا فيها.

وصعد سهم أكبر شركة في أوروبا قياسا بالقيمة السوقية، "نوفو نورديسك"، بنحو 4.3% ليعوض أكثر من نصف خسائره، التي بلغت نحو 7% يوم أمس الأربعاء.

وصعد سهم "أليانز" 2% بعد أن أعلنت شركة التأمين الألمانية زيادة أفضل من المتوقع في صافي الربح في الربع الثاني، وقالت إنها في طريقها لتحقيق هدفها للعام بأكمله، وتقدم سهم "سيمنز" 2.1% بعد أن تجاوزت الشركة توقعات النتائج الفصلية.