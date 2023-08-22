مباحثات عراقية تركية لتعزيز التعاون في قطاعي النفط والطاقة

قالت وزارة النفط العراقية في بيان ،اليوم الثلاثاء، إن الوزير حيان عبد الغني ناقش مع وزير الطاقة التركي ألب أرسلان بيرقدار العلاقات الثنائية في قطاع النفط والطاقة خلال اجتماع في أنقرة.

وكان مصدر بمكتب الوزير العراقي أبلغ "رويترز" في وقت سابق بأن عبد الغني وصل إلى العاصمة التركية لمناقشة عدد من الموضوعات من بينها استئناف صادرات النفط عبر ميناء جيهان النفطي التركي.

ولم يذكر بيان الوزارة ما إذا كان الاجتماع ناقش استئناف تصدير النفط عبر ميناء "جيهان".

وأوقفت تركيا تدفقات النفط في الـ25 من مارس/ آذار بعد أن أمرت هيئة تحكيم تابعة لغرفة التجارة الدولية أنقرة بدفع تعويضات لبغداد بقيمة 1.5 مليار دولار تقريبًا عن صادرات غير مصرّح بها خرجت من إقليم كردستان العراق بين عامي 2014 و2018.