مونتينيغرو.. توقيف دو كوون مؤسس عملة "تيرا" المشفرة

وأعلن الوزير فيليب أدجيتش على تويتر أن "شرطة مونتينيغرو أوقفت شخصا يشتبه بأنه أحد الفارين الأكثر ملاحقة في العالم" الكوري الجنوبي دو كوون، أحد الشركاء المؤسسين لتيرافورم لابز ورئيسها التنفيذي.

وكان المشتبه به قد أوقف في مطار العاصمة بودغوريتسا وبحوزته "وثائق مزوّرة". وتابع الوزير: "نحن بانتظار تأكيد رسمي لهويته".