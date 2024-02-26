فرنسا.. أتال يحذر من "السيرك الإعلامي" في أزمة المزارعين

وأضاف أتال: "المزارعون وحيواناتنا وقطاعاتنا ليست ساحة للحملة الانتخابية"، وذلك مع اقتراب انتخابات البرلمان الأوروبي.

وشدد أتال موجهًا حديثه للمزارعين: "عدونا ليس الأجنبي، بل قانون السوق الجامح.. وأنتم، أيها المهنيون الزراعيون، تعلمون أفضل من أي شخص آخر أن هذا الاستثناء الزراعي لا ينبغي بأي حال من الأحوال أن يكون بمثابة إغلاق؛ لأن التخلي عن التجارة يعني الحكم على زراعتنا بالانهيار".

ويواصل المزارعون احتجاجاتهم في عدة دول أوروبية منها فرنسا، للمطالبة بخفض أسعار المنتجات حتى تمكنهم من تغطية تكاليف إنتاجهم.